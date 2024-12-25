Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları MEBBİS ekranı üzerinden tamamlanıyor. MEB tarafından belirlenen takvime göre Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı için eğitim programları başvuruları ilerleyecek. Yayınlanan kılavuza göre başöğretmenlik başvuru tarihleri belli oldu. Başvurular MEBBİS ekranı üzerinden tamamlanacak. İşte Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru ekranı ve tüm detaylar