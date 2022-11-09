UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI İPTAL Mİ OLACAK?

CHP, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun iptali için 8 Nisan 2022’de Anayasa Mahkemesi’nde dava açtı. Anayasa Mahkemesi, CHP’nin açtığı iptal davasını 9 Kasım’da (yarın) esastan görüşecek. Konuya ilişkin Gazete Karınca’ya konuşan CHP Bursa Milletvekili ve CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Lale Karabıyık, "Öğretmenlik zaten bir uzmanlık mesleğidir. Öğretmenliğin tekrar bir sınava bağlanması ve bir taraftan da öğretmenlerin özlük haklarının sınav sonuçları ile iyileştirilmesi son derece yanlış. Eğer yürütmeyi durdurma talebimiz kabul edilirse 19 Kasım’daki sınav iptal olacak. Bu sınavın yapılması hiçbir şekilde doğru değil" dedi.

Bu açıklama sonrasında sınavın iptal olup olmayacağı merak edildi. Sınavın iptaline ilişkin açıklamaya ilişkin gözler MEB'e çevrildi.

MEB'den söz konusu sınav hakkında iptal ya da erteleme konusunda bir açıklama yapılmadı. Anayasa Mahkemesi de konuyu bugün gündemine alıyor, karara yönelik bir açıklama gelmedi.