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Uzman öğretmenlik sınavı iptal mi, ertelendi mi? 2022 MEB uzman ve başöğretmenlik yazılı sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri belli oldu mu?

Uzman öğretmenlik sınavı iptal olacak iddiası! 2022 MEB uzman ve başöğretmenlik yazılı sınavı ne zaman?

Bu yıl ilk defa yapılacak olan uzman ve başöğretmenlik sınavı için geri sayım başladı. 2022 MEB uzman ve başöğretmenlik yazılı sınavı kasım ayında gerçekleşecek. Sınavın ertelendiği konusu ise kafalarda karışıklık oluşturdu. İşte merak edilenler…

Giriş: 09.11.2022 - 10:57 | Güncelleme: ABONE OL

  • Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun iptali için açılan davanın Anayasa Mahkemesi’nde görüşülmesi öncesi konuşan Prof. Dr. Lale Karabıyık, "Eğer yürütmeyi durdurma talebimiz kabul edilirse 19 Kasım’daki sınav iptal olacak. Bu sınavın yapılması hiçbir şekilde doğru değil" dedi. Bu açıklamaların ardından uzman öğretmenlik sınavının iptal olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, uzman öğretmenlik sınavı iptal mi oldu? İşte merak edilenler…

  • UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI İPTAL Mİ OLACAK?

    CHP, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun iptali için 8 Nisan 2022’de Anayasa Mahkemesi’nde dava açtı. Anayasa Mahkemesi, CHP’nin açtığı iptal davasını 9 Kasım’da (yarın) esastan görüşecek. Konuya ilişkin Gazete Karınca’ya konuşan CHP Bursa Milletvekili ve CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Lale Karabıyık, "Öğretmenlik zaten bir uzmanlık mesleğidir. Öğretmenliğin tekrar bir sınava bağlanması ve bir taraftan da öğretmenlerin özlük haklarının sınav sonuçları ile iyileştirilmesi son derece yanlış. Eğer yürütmeyi durdurma talebimiz kabul edilirse 19 Kasım’daki sınav iptal olacak. Bu sınavın yapılması hiçbir şekilde doğru değil" dedi.

    Bu açıklama sonrasında sınavın iptal olup olmayacağı merak edildi. Sınavın iptaline ilişkin açıklamaya ilişkin gözler MEB'e çevrildi. 

    MEB'den söz konusu sınav hakkında iptal ya da erteleme konusunda bir açıklama yapılmadı. Anayasa Mahkemesi de konuyu bugün gündemine alıyor, karara yönelik bir açıklama gelmedi.

  • UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

    Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için ayrı ayrı olmak üzere Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından 19 Kasım 2022 Cumartesi günü 81 ilde yapılacaktır.

  • UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

    Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı sınav giriş belgesi 14 Kasım 2022 tarihinde MEB'de yayımlanacak.

    Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri, 14 Kasım 2022 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden erişime açılacak. Aday, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecek.

  • SORU VE CEVAPLAR NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı soru ve cevapları 19 Kasım 2022 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacak.

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