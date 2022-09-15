Uzman öğretmenlik örnek sınav soruları yayımlandı!

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 19 Kasım'da yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na yönelik örnek soru kitapçığı yayımlandı. İşte, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı örnek soru kitapçığı ve sınav hakkındaki tüm detaylar...
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI YAYIMLANDI MI?
MEB tarafından yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı için hem uzman öğretmenlik hem de başöğretmenlik örnek soru kitapçığı yayımlandı. Uzman öğretmen unvanı için 9 eğitim modülünden, başöğretmen unvanı için 12 eğitim modülünden örnek sorular hazırlandı.
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ
BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Başvurular, 26 Eylül ile 3 Ekim tarihleri arasında alınacak. Sınav, 19 Kasım 2022 Cumartesi tarihinde 81 ilde yapılacak.
Sınavlarda adaylara çoktan seçmeli 100 sorudan oluşan bir test uygulanacak ve 100 puan üzerinden 70 puan alanlar başarılı sayılacak. Sınav sonuçlarının ise 12 Aralık tarihinde duyurulması bekleniyor.
UZMAN ÖĞRETMENLİK/BAŞÖĞRETMENLİK EĞİTİM PROGRAMI VE YAZILI SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURU KOŞULLARI
Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak öğretmenlerde;
- Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil
öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,
- Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,
- Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,
- Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman
- Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,
- Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak,
şartları aranacaktır.
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