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Uzman öğretmen ve başöğretmen maaşı ne kadar, ne zaman yatacak? MEB 2022 - 2023 Uzman öğretmen maaş farkı ne kadar olacak, ne zaman yatacak? Uzman öğretmen maaş hesaplama

Uzman öğretmen maaşları ile maaş farkı ne zaman yatacak?

Uzman öğretmenlik maaş farkının ödeneceği tarih için gözler yıl sonuna çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla uzman öğretmenlik maaşları gündeme geldi. İşte detaylar...

Giriş: 05.12.2022 - 15:21 | Güncelleme: ABONE OL

  • Uzman öğretmenlik maaşı meslekte belirli bir yılını dolduran, uzman öğretmen olmak isteyenler ve uzman öğretmen derecesinde olup başöğretmen kademesine geçmek isteyen kişilerin gündeminde yer alıyor. Peki, uzman öğretmenlik maaşı ne kadar olacak ve ne zaman yatırılacak? İşte konuyla ilgili merak edilenler...

  • UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞ FARKI NE KADAR?

    Uzman öğretmenlik maaşı farkı hesaplaması en yüksek Devlet memuru aylığına, 152. maddede geçen oranın uygulanmasıyla hesaplanmaktadır.

    Yüzde 20 gelir vergisi uygulanırsa 507,07 TL uzman öğretmenlik tazminatı bugün için alınmaktadır.

  • UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

    Uzman öğretmen olmaya hak kazanmış her öğretmen bir derece atlayacak ve maaşlarına ek olarak 1342 TL ücret alacaklar.

    Bu durumda 10 yıl görev yapmış bir öğretmen 11819 TL maaş alırken uzman öğretmen unvanını aldıktan sonra 13161 TL maaş alacak.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Uzman öğretmenlik sınavına başvuran 432 bin öğretmenin 422 bin 368'i sınavda başarılı oldu. Muaf olanlarla birlikte toplam 516 bin öğretmenimiz uzman öğretmen olma hakkı kazandı. Başöğretmenlik sınavına başvuran 68 bin öğretmenin 66 bini sınavda başarılı oldu. 257 uzman öğretmenimiz ise doktorayı tamamladıkları için sınavdan muaf tutulmuşlardır. 66 bin öğretmenimiz başöğretmen olma hakkını kazandı. Önümüzdeki dönemi Türkiye Yüzyılı yaparak evlatlarımıza daha müreffeh bir ülke bırakacağız." açıklamalarında bulundu.

  • UZMAN ÖĞRETMEN TAZMİNATI NE KADAR?

    Uzman öğretmenlik sınavının ardından adaylar maaşlarında ne kadar değişim olacağını hesaplamaya başladı. 2022 yılında yüzde 20 gelir vergisi ile 507,07 TL uzman öğretmenlik tazminatı alınır. Ayrıca uzman öğretmen olanlar 1 derece artar ve bu durum da uzman öğretmen maaş farkını artırır. Uzman öğretmen maaş farkı 1 Ocak 2023 yılındna itibaren geççerli olacak. Yüzde 15 gelir vergisi üzerinden bir hesaplama yapılırsa uzman öğretmen tazminatı 1.939,56 TL olarak uygulanabilir.

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