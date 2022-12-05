UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'na, yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla adaylık dahil öğretmenlikte 10 yıl hizmeti bulunan öğretmenler başvurabilecek.
Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında öğretmen/uzman öğretmen olarak görev yapanlardan Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı ve Başöğretmenlik Eğitim Programı'na başvuruda bulunanların şartları taşıyıp taşımadıkları, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan il değerlendirme komisyonunca ele alınacak.
Başöğretmenlik Eğitim Programı'na ise yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenler başvurabilecek.
Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için başvuruda bulunacak öğretmenler/uzman öğretmenlerde aranan şartlardan biri olan mesleki gelişim çalışmaları, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında görev yapan tüm branş/alan öğretmenlerinin her bir alandaki görevlerden en az birini yapabilecekleri şekilde "Eğitim Öğretim ve Rehberlik Çalışmaları, Yönetime Katılım Çalışmaları ve Araştırma Geliştirme Çalışmaları" olmak üzere üç çalışma alanı olarak belirlendi.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen/uzman öğretmenlerden uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunacakların mesleki gelişim çalışmalarını tamamlayabilmeleri için, üç çalışma alanından en az ikisinden birer çalışma yapmaları gerekecek.
Başöğretmen unvanı için belirlenen mesleki gelişim çalışmaları, uzman öğretmen unvanı için de geçerli sayılacak.