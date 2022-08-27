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Uzman Çavuş, parkta başından vurulmuş halde ölü bulundu

Gaziantep'te vatandaşlar parkta başından vurulmuş bir kişiyi görüp sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ölen kişinin Uzman Çavuş Turgay Külcü olduğu belirtildi.

27.08.2022 - 12:41 | Güncelleme: ABONE OL
Uzman Çavuş, parkta başından vurulmuş halde ölü bulundu
Uzman Çavuş, parkta başından vurulmuş halde ölü bulundu
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DHA

Gaziantep'te Uzman Çavuş Turgay Külcü´nün, parkta başından tabanca ile vurulmuş cansız bedeni bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Akyol Mahallesi'ndeki Yüzüncü Yıl parkında meydana geldi. Vatandaşlar parkta başından vurulmuş bir kişiyi görüp sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bu kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölen kişinin Uzman Çavuş Turgay Külcü olduğu tespit edildi. Külcü'nün cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, dedektörle parkta boş kovan aradı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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