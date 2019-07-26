26 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uzman çavuş, astsubay veya subay olarak çalışmak isteyen vatandaşlar uzman çavuş, astsubay ve subay maaşlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki uzman çavuş, astsubay ve subay maaşları ne kadar? İşte uzman çavuş, astsubay ve subay maaşları 2019
UZMAN ÇAVUŞ MAAŞLARI 2019
Uzman çavuş ya da genel adıyla uzman erbaş maaşı 2 bin 500 TL ile 5 bin TL arasında değişiklik gösterebilmektedir. Uzman erbaşların görev yaptığı bölge tehlikeli bir bölgeyse maaşı yükselmektedir. Şartların zorlaştığı ve görev veya operasyonların fazla olduğu bir bölgede çalışan uzman erbaşın maaşı 5 bin TL'ye kadar çıkmaktadır. Ayrıca uzman erbaş evliyse, çocuk sahibiyse, derecesi ve hizmet yılı fazlaysa daha yüksek maaş alabilir.
ASTSUBAY MAAŞLARI 2019
Astsubay rütbesine mensup rütbeli personellerin aldığı maaşlar ortalama 4 bin lira ile 5 bin TL arasında değişiklik göstermektedir. Yine bu tutar kıdem, tazminat, sınıf, görev, aile, çocuk vb. gibi durumlarına göre değişiklik göstermektedir.
SUBAY MAAŞLARI 2019
Subay sınıfının ilk rütbesi olan teğmenlerin yeni mezun olanların maaşları 4.000 TL civarında başlamaktadır. Ancak, nerede çalıştığı, hangi kadroya göre atandığı, tek ve sabit bir rakam olup olmadığı, evli ve çocuklu olma durumlarına göre aldıkları maaş değişiklik gösterir. Ancak yeni mezun teğmen maaşı 6.200 TL'nin üzerine çıkabilmektedir. Subay sınıfında üsteğmen 4 bin 300, yüzbaşı 4 bin 500, binbaşı 4 bin 700, yarbay 5 bin 600 ve albay 6 bin 400 TL civarında maaş almaktadır.
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