Uzi ve Mustafa Sandal arasında 'konser sırası' polemiği

1 Şurada Paylaş!







Rapçi Uzi, Mustafa Sandal'ın altında sahneye çıkmak istemediği için Ağrı Dağı Müzik Festivali'ne katılmadı.

2 Şurada Paylaş!







"SAHNEYE EN SON ÇIKMAK İSTEDİ"



Uzi, "Sene 2023, kimin ne iş yaptığı, kimin ne kadar dinlendiği ortada. Değerli Mustafa Sandal'ı konuşsaydınız neden bu devirde hâlâ son sahneye çıkmak istiyor diye!" ifadelerini kullandı.

3 Şurada Paylaş!







"EN İYİ CEVABI HALK VERMİŞ"



Uzi'nin bu açıklamalarına Mustafa Sandal cephesinden yanıt gecikmedi. Ünlü popçu, "Sevgili Uzi kardeşim. Kayıtlara geçen; senin okuduğun ve başka sanatçıların okuduğu 150 adet 'hit' olmuş eserin olduğunda, Avrupa'da ödüller aldığında ve 30 yıl sonra da on binlerce kişi seni alkışladığında tekrar konuşuruz. Şarkılarını beğeniyorum, umarım başarırsın. Şöyle bir tweetlere baktım da cevap vermeme gerek kalmamış, en iyi cevabı her zaman halk verir, vermiş de. Bu arada beni konser öncesi arasaydın benden sonra çıkmana müsaade eder, destek olurdum. Genç yetenekler başımızın tacıdır. Alkışın ve ışığın bol olsun, kariyerinde başarılar dilerim" dedi.

REKLAM