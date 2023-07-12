Uzi ve Mustafa Sandal arasında 'konser sırası' polemiği
Rapçi Uzi (Utku Cihan Yalçınkaya) ve popçu Mustafa Sandal arasında 'konser sırası' tartışması çıktı. Uzi, Mustafa Sandal'ın altında sahneye çıkmak istemediğini söyleyerek, sahnesini iptal etti. Festivalde yer alan Mustafa Sandal'dan da yanıt gecikmedi
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Rapçi Uzi, Mustafa Sandal'ın altında sahneye çıkmak istemediği için Ağrı Dağı Müzik Festivali'ne katılmadı.
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"SAHNEYE EN SON ÇIKMAK İSTEDİ"
Uzi, "Sene 2023, kimin ne iş yaptığı, kimin ne kadar dinlendiği ortada. Değerli Mustafa Sandal'ı konuşsaydınız neden bu devirde hâlâ son sahneye çıkmak istiyor diye!" ifadelerini kullandı.
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"EN İYİ CEVABI HALK VERMİŞ"
Uzi'nin bu açıklamalarına Mustafa Sandal cephesinden yanıt gecikmedi. Ünlü popçu, "Sevgili Uzi kardeşim. Kayıtlara geçen; senin okuduğun ve başka sanatçıların okuduğu 150 adet 'hit' olmuş eserin olduğunda, Avrupa'da ödüller aldığında ve 30 yıl sonra da on binlerce kişi seni alkışladığında tekrar konuşuruz. Şarkılarını beğeniyorum, umarım başarırsın. Şöyle bir tweetlere baktım da cevap vermeme gerek kalmamış, en iyi cevabı her zaman halk verir, vermiş de. Bu arada beni konser öncesi arasaydın benden sonra çıkmana müsaade eder, destek olurdum. Genç yetenekler başımızın tacıdır. Alkışın ve ışığın bol olsun, kariyerinde başarılar dilerim" dedi.
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"UMARIM BAHSETTİĞİN BAŞARILARA ULAŞIRIM"
Mustafa Sandal'ın bu sözlerinin ardından Uzi bir açıklama daha yaptı. Rapçi, "Sen de beni arayıp buradaki gibi samimi bir dille en son sahneye çıkmak istediğini söyleseydin, ben de geçmişindeki başarılarına saygı duyarak senden önce çıkabilirdim Mustafa ağabey. Yaşım 25 şu ana kadar global ve ülkemizin sınırlarında çok fazla bvaşarılı oldu yazmaya üşendim. Umarım ben de bahsettiğin başarılara ulaşırım. Bunun için elimden geleni yapıyorum. 30 yıl sonra geçmişimde başardıklarım ve o an elde ettiklerimle yaşamayı öğrenmek istiyorum fazlasını değil. Ben de seni seviyorum" yanıtını verdi.