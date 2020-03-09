ÜZERLİK TOHUMU NEDİR?

Üzerlik tohumu halk arasında nazar otu olarakta bilinen beyaz çiçekli bitkidir. Otsu bir bitki olan üzerlik tohumu çay olarak tüketilmektedir. Aynı zamanda yakılarak evden kötülükleri uzaklaştırdığı ve nazardan koruduğu söylenir. Tohumdan elde edilen yağlar tıbbi yönden tedavi için de kullanılır.

ÜZERLİK TOHUMU NASIL KULLANILIR?

Üzerlik tohumunun bir çok faydası ve bir çok kullanım alanı vardır. Bunlardan biri tohumunun çay olarak tüketilmesidir. Üzerlik tohumundan elde edilen çay sağlık açısından önemli bir yere sahiptir. Diğer bir kullanım alanı ise tütsü olarak yakılmasıdır. Evden kötülükleri uzaklaştırdığı, büyü bozduğu ve nazardan koruduğu söylenir.

Üzerlik Tohumu Çayı Nasıl Yapılır?

2 su bardağı suyun içine 1 yemek kaşığı üzerlik tohumu ekleyin ve kaynatın. Kaynayan çayın demlenmesi için 6-7 dakika kadar bekleyin. Demledikten sonra süzüp içebilirsiniz.

Üzerlik Tohumu Nasıl Yakılır?

Aktardan aldığınız üzerlik tohumunu bir tavaya koyun içine bir tutam tuz ekleyin ve ocakta yakmaya başlayın. Yanmaya ve duman çıkmaya başladığında evin içinde gezdirebilirsiniz.

ÜZERLİK TOHUMUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Burun tıkanıklıklarında üzerlik tohumu yakılır ve dumanı çekilirse üst solunum yolları açılır.

Bağırsaklarda ortaya çıkan kurtların ortadan kalkmasına yardımcı olur.

Alerjik reaksiyonlara karşı vücudu korur.

Adet kanamalarını söktürür. Hormonların düzenli çalışmasını sağlar.

Baş ağrılarına iyi gelir.

Daha rahat uyumanıza yardımcı olur.

Kötü enerjilerden korur.

Kanserle mücadelede ek takviye olarak kullanılır.

Saçların eski rengine dönmesini sağlar.

Hafızayı destekler.

Göz iltihaplarında pamuk ile çayı göze sürüldüğünde iltihabı ortadan kaldırır.

ÜZERLİK TOHUMU HAKKINDA HADİSLER



Ebu Hanife ed-Dineveri: "Bu ilaç olarak kullanılan tohumdur, HZ. Peygamberin hadisinde de adı ile geçen ot budur. Üzerlik otu denilir. Halk arasında tabir ederler." der. Ebu Ubeyd'de: "Hurf yani üzerlik otudur." der.

HZ. Peygamberin (s.a.) söz konusu hadisi: " İki acı şeyde, sabır ve üzerlik otunda ne şifa vardır biliyor musunuz?" şeklindedir. Ebu Davud, ei-Merasil'de rivayet etmiştir.