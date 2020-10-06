"KORKA KORKA YİYORDU"

Köpeğin psikolojik durumundan bahseden Ünal, "Çok basit bir örnektir. Elinizi bir ocakta yakarsanız o ocağa tekrar yaklaşmanız ne kadar alır? Bir de bu hayvanın komple sıcak zifte bulandığını düşünün. Takdir ederseniz biz de bu köpeğimize hizmet veriyoruz. Ona iğne yapıyoruz, damar yolu açıyoruz biz de o hayvan için tamamen yabancı bir insanız. O tepkisi hemen geçmez. Şu an yine iyi durumda."