Üzerine vinç düşen işçi hayatını kaybetti
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde üzerine vinç düşen işçi hayatını kaybetti. Polis ekipleri, vinç operatörü ve 2 kişiyi gözaltına aldı.
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Şahintepe'ye bağlı Narlıtepe Mahallesi 10109'uncu Sokak'ta bir inşaatın çalışma sahasında kimliği öğrenilemeyen operatörün kullandığı vinç, inşaat işçisi Furkan Bozkurt'un üzerine düştü.
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İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.
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Cenaze, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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Polis ekipleri, vinç operatörü ve 2 kişiyi gözaltına aldı.