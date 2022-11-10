Üzerine istinat duvarı çöken işçi öldü

AA

Kayseri'de, üzerine istinat duvarı çöken işçi Hakkı Taflı (28) yaşamını yitirdi.

Talas ilçesi Mengücek Mahallesi Han Caddesi'nde inşaatı devam eden müstakil evin istinat duvarı, henüz belirlenemeyen nedenle Hakkı Taflı'nın üzerine devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, Taflı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak morga götürüldü.