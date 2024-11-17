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        Haberler Yaşam Uzayda yoyo ile oynayabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte birbirinden ilginç 10 gerçek!

        Uzayda yoyo ile oynayabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte birbirinden ilginç 10 gerçek!

        Dünyamız, her köşesi ve canlısıyla ilginç ve şaşırtıcı detaylarla dolu. Günlük hayatımızda fark etmediğimiz bazı gerçekler, bilimsel olarak incelendiğinde bizleri hayrete düşürüyor. İşte muzların radyoaktifliğinden hipopotamların yüzememesine kadar birbirinden farklı ve büyüleyici 10 bilgi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2024 - 10:30 Güncelleme: 17.11.2024 - 10:30
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        • 1

          RADYOAKTİF MUZLAR: POTASYUMUN GİZLİ GÜCÜ

          Muzlar, potasyum açısından zengin oldukları için hafif radyoaktiftir. Bunun nedeni, doğal olarak bulunan potasyum-40 izotopudur.

        • 2

          İlginç bir şekilde, insan vücudu zaten yaklaşık 16 mg potasyum-40 içerir, bu da bizi bir muzdan 280 kat daha radyoaktif yapar. Ancak endişelenmeye gerek yok; vücudumuz fazla potasyumu birkaç saat içinde dışarı atar.

        • 3

          MÜKEMMEL ÇİZGİLER YOKTUR

          Yakından bakıldığında hiçbir şey tam anlamıyla düz değildir. En pürüzsüz gibi görünen yüzeylerde bile mikroskobik düzensizlikler bulunur. Dahası, lazer ışınları bile aslında hafif bir eğrilik taşır.

        • 4

          RÜYALARDA İŞARET DİLİ: SAĞIRLARIN GECE HAYATI

          Sağır bireyler uykularında işaret dili kullanabilirler. Bir vaka çalışmasında, 71 yaşındaki sağır bir adamın, hızlı göz hareketleriyle birlikte rüyalarında işaret dilini akıcı bir şekilde kullandığı gözlemlenmiştir. Araştırmacılar, bu işaretlerden adamın rüyalarının içeriğini anlamayı başarmışlardır.

        • 5

          DÜNYANIN EN MUTLU ÜLKESİ: FİNLANDİYA

          Finlandiya, Dünya Mutluluk Raporu'na göre altı yıl üst üste dünyanın en mutlu ülkesi seçilmiştir. Bu durum şaşırtıcı değildir, çünkü Finlandiya Noel Baba'nın evi, ren geyiklerinin ülkesi ve kişi başına 1.59 saunasıyla ünlüdür.

        • 6

          HİPOPOTAMLAR GERÇEKTE YÜZEMEZ

          Hipopotamların kemikleri o kadar büyük ve yoğundur ki, neredeyse hiç kaldırma kuvveti oluşturmazlar.

        • 7

          Bu yüzden yüzemezler, bunun yerine nehir yatağında veya deniz tabanında yavaş hareket eden bir koşu yaparlar. Dahası, hipopotamlar su altında uyuyabilirler. Nefes almak için otomatik olarak yüzeye çıkar, ardından uyanmadan tekrar dibe dalarlar.

        • 8

          AY GÜNEY YARIMKÜREDE TERS DURUR

          Ay, Güney Yarımküre'den bakıldığında Kuzey Yarımküre'ye göre ters görünür. Bu durum, "Ay’daki Adam" figürünün ters dönmesine ve daha çok bir tavşana benzemesine neden olur.

        • 9

          UZAYDA YO-YO YAPMAK MÜMKÜN

          2012 yılında NASA astronotu Don Pettit, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yo-yo ile birkaç numara sergilemiştir. Bu mümkün olmuştur çünkü yo-yo, mikro yerçekimi ortamında da geçerli olan açısal momentumun korunumu yasalarına dayanır.

        • 10

          SADECE BİTKİLER FOTOSENTEZ YAPMAZ

          Fotosentez sadece bitkilere özgü değildir. Algler (bitki olmayan organizmalar) ve deniz tavşanları gibi bazı diğer canlılar da klorofil içerir ve güneş ışığını enerjiye dönüştürebilir.

        • 11

          GİZLİ GEBELİKLERİN ŞAŞIRTICI GERÇEĞİ

          Bir kadın, hamileliğinin ileri aşamalarına hatta doğum anına kadar gebe olduğunu fark etmeyebilir. Bu tür "kriptik gebelikler", her 500 hamilelikte bir ortaya çıkabilir.

        • 12

          KAŞINMANIN SUÇLUSU: DERİMİZDEKİ BAKTERİLER

          Cildimizdeki bakteriler kaşıntıya neden olabilir. Özellikle Staphylococcus aureus, sinirlerimizde bir protein aktive eden bir kimyasal salgılar. Bu sinyal beyne ulaşır ve kaşıntı hissi olarak algılanır.

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