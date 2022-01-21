Uzayda goril kostümü giymişti: Nedenini açıkladı

Emekli NASA astronotu Scott Kelly, 2016'da Uluslararası Uzay İstasyonu'nda goril kostümü giymesiyle ilgili konuştu.
Scott Kelly, neden uzayda goril kostümü giydiğini People'a anlattı. "Uzayda hayat monotonlaşabilir, özellikle bir süredir oradaysanız" diyen Scott, goril kostümünü ikiz kardeşinin gönderdiğini söyledi.
"UZAYDA HİÇ GORİL OLMAMIŞTI"
Tek yumurta ikizi Mark Kelly ile telefon görüşmesini aktaran Scott, "Bir gün kardeşimle telefondaydım ve 'Hey, sana bir goril kostümü gönderiyorum' dedi. Ben de 'Neden? dedim. 'Çünkü daha önce uzayda hiç goril olmamıştı'" dedi
Kendisi de eski NASA astronotu olan ve şu an Arizona senatörlüğü yapan Mark, kostümü vakumlayıp paketledi.
2015'te SpaceX'in gerçekleştirdiği kargo görevinde, kostümün bulunduğu roket infilak etti. Ancak Mark pes etmedi ve bir sonraki girişim başarılı oldu.
"UZAYDAKİ GORİLİ NASIL SEVMEZSİNİZ?"
Şubat 2016'da Twitter'da paylaşılan videoda Scott'ın goril kostümünü giydiği ve İngiliz astronot Tim Peake'i kovaladığı görüldü. Video 9 milyonu aşkın kez izlendi.
Scott videoya ilişkin, "Tabii ki insanlar sevdi. Uzaydaki gorili nasıl sevmezsiniz?" ifadelerini kullandı.
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