Uzay Yolcuları oyuncu kadrosunda kimler var, konusu ne?
2016 yapımı bilimkurgu-macera filmi "Uzay Yolcuları", televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Morten Tyldum'un oturduğu filmin senaryosu Jon Spaihts'e ait. Başrollerde ise Jennifer Lawrence, Chris Pratt ve Michael Sheen gibi ünlü isimler yer alıyor. Uzayda geçen romantik ve gerilim dolu hikayesiyle dikkat çeken yapım, sinemaseverlerin ilgisini çekmeyi başarıyor. İşte ayrıntılar...
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"Uzay Yolcuları" filmi, güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı atmosferiyle izleyicileri ekrana kilitliyor. Jennifer Lawrence ve Chris Pratt'in canlandırdığı karakterler, kaderin onları bir araya getirdiği bir uyku kapsülü arızasında buluşuyor. Yönetmen Morten Tyldum’un imzasını taşıyan film, insan ilişkilerini evrensel bir yalnızlık temasıyla harmanlıyor. İşte merak edilenler...
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UZAY YOLCULARI KONUSU NEDİR?
Pratt'in ilaç ayarlı uykusundan erken uyanan bir uzay yolcusu olan tamirci Jim Preston'ı canlandırdığı yapımda, Lawrence ise Pratt'in karakteri tarafından yalnız kalmamak için uyandırılan bir diğer yolcu olan New Yorklu yazar Aurora'yı canlandıracak. İkili bu süreçte birbirlerine aşık olsalar da Preston'ın Aurora'nın 100 yıl erken uyandırmış olmasının sebebi olduğunun ortaya çıkması ve gemideki büyük bir teknik arıza ikisi arasındaki gerilimin yükselmesine sebep olacak.
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UZAY YOLCULARI OYUNCULARI VE KARAKTERLER
Chris Pratt, Jim Preston, bir makine mühendisi.
Jennifer Lawrence, Aurora Lane, uzay yolculuğu hikâyesini anlatmak isteyen New York'tan bir yazar.
Michael Sheen, Arthur, Avalon'da bir android barmen.
Laurence Fishburne, Gus Mancuso, baş güverte subayı.
Julee Cerda ve Nazanin Boniadi hologram eğitmenleri
Andy García "Avalon" un komutanı Yüzbaşı Norris
Aurora Perrineau, Celeste, Aurora'nın en iyi arkadaşı
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