Uzay dünyasının en büyük trajedisi... Anakin Skywalker nasıl Darth Vader'a dönüştü?

ANAKIN SKYWALKER’IN KAHRAMANLIKTAN TRAJEDİYE YOLCULUĞU

Anakin Skywalker, bir zamanlar Jedi Şövalyeleri arasında parlak bir yıldız olarak yükselmişti. Yoda’nın bile çok nadir bir potansiyel olarak gördüğü Anakin, “Seçilmiş Kışı” olarak biliniyordu. Galaksiye barış getireceğine inanılıyor ve Güç’teki dengenin anahtarlardan biri olarak kabul ediliyordu. Ancak, bu çocukluk hayalleri ve idealist başlangıçlar, zamanla çarpık bir trajediye dönüştü.