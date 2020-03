Uzaktan Eğitim nedir? MEB ile Uzaktan Eğitim nasıl oluyor? soruları öğrenci ve veliler tarafından merakla araştırılıyor. Corona virüsünün ardından Cumhurbaşkanlığı kararı iler okullar ve üniversiteler tatil edildi. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Çocuklarımız evlerinde olacak. Evden eğitim suretiyle internet ve televizyondan eğitim alacaklar. Bu süreç de 1 hafta olarak planlandı." açıklaması yaptı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise Uzaktan Eğitim modeline dair detaylı açıklamalarda bulundu. İşte Uzaktan Eğitim sistemine dair bilgiler...

UZAKTAN EĞİTİM NEDİR?

Uzaktan eğitim, zamandan ve mekandan tamamen bağımsız bir şekilde öğrencinin ve öğretim üyesinin kampüse gelme zorunluluğu olmaksızın mevcut var olan bilgisayar teknolojileri vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü, sesli olarak derslerin işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar izleyebileceği ve görüntüleyebileceği, günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında geçtiği akılcı, çağdaş, yenilikçi bir eğitim sistemidir.

UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLUYOR?

Uzaktan eğitim sisteminde dersler sanal sınıf ortamında gerçekleştiriliyor. Akademisyen ve öğrenciler internet bağlantısı sağlanan her ortamdan sisteme bağlanarak sınıf ortamında derse katılabiliyor. Sanal sınıf ortamında gerçekleşen eş zamanlı derslerde akademisyenler, görüntülü ve sesli olarak dersi anlatabiliyor, yazı tahtası kullanabiliyor ve hatta bilgisayarında kayıtlı uygulamaları öğrencilerle paylaşabiliyor. Öğrenciler de derse görüntülü ve sesli olarak bağlanabiliyor, ders içerisinde soru sorabiliyor, dosya paylaşımları yapabiliyorlar. Eş zamanlı yapılan dersler kayıt altına alınıyor ve daha sonra tüm öğrenciler, bu kayıtlar sayesinde istedikleri her an o dersi tekrar takip edebiliyor.

BAKAN ZİYA SELÇUK'TAN UZAKTAN EĞİTİM AÇIKLAMASI

Bu kapsamda ilk ve orta dereceli okullarımızda haftalık ders programları yeniden yapılandırılarak televizyon ekranlardından telafi eğitimi desteği sunulacaktır.

Eğitim bilişim ağı kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi sağlanacaktır. Tüm aşamalar en ince ayrıntılarına kadar çalışarak öğrencilerimizin hizmetine hazır hale getirildi. Öğrencilerimizin tercih edeceği eğitim bilişim ağı, televizyonlardan da yararlanılacak olan sınıf seviyelerine göre farklı kanallardan dersler sözkonusu olacak. Bu bağlamda velilelerimiz ve öğrencilerimiz Eğitim Bilişim Ağı eba.gov.tr'den takip edebilirler.

Tüm eğitim kademesindeki öğrencilerimiz için uzaktan eğitim sistemi çalışmalar son haline getirilmiştir. Normal eğitim temposunda öğrencilerimiz isterlerse televizyondan, isterlerse internet bağlantılı mobil cihazlardan derslerine devam edebilirler. Tüm ayrıntılar eba.gov.tr adresinden ayrıca duyurulacaktır. Kişiye özel akıllı sistemle zengin etkileşimli dijital sistemimiz hazırdır. Herkese ücretsiz internet imkanı sağlanmıştır.

Tüm sınıflar düzeyinde zorunlu tatil tamamlandığında yüzyüze telafi eğitimi uygulanacaktır. Eğitim dışı saat ve günlerde eşzamanlı olarak dezenfeksiyon çalışmaları ayrıntılı olarak gerçekleştirilecektir. Bütün okullarımızda bu çalışmaları hayata geçirdik.

23 Mart haftasında uzaktan eğitime başlarken teknik olarak ayrıca ailelerimizi bilgilendireceğiz. Bazı konularda önümüzdeki günlerde, hemen yarından itibaren daha ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşılacak. Çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için ne tedbir gerekiyorsa fazlasıyla almış durumdadır. Karşılaşacağımız muhtemel durumlar için senaryolarımız hazır.