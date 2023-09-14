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        Haberler Dünya Son dakika: Rusya ve Ukrayna'ya yeni büyükelçiler atandı

        Son dakika haberi Rusya ve Ukrayna'ya yeni büyükelçiler atandı

        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre Rusya, Ukrayna, Polonya, Fas ve Burundi'ye büyükelçi atandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 00:04 Güncelleme: 14.09.2023 - 00:27
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        Rusya ve Ukrayna'ya yeni büyükelçiler atandı
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        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararnameye göre Rusya, Ukrayna, Polonya, Fas ve Burundi'nin büyükelçileri değişti.

        Buna göre Rusya Büyükelçiliği'ne 2019'da göreve başlayan Mehmet Samsar yerine eski Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Ukrayna Büyükelçiliği'ne Yağmur Ahmet Güldere yerine Mustafa Levent Bilgen atandı.

        Polonya Büyükelçiliği'ne Cengiz Kamil Fırat yerine KKTC'nin kurucu lideri Rauf Denktaş'ın torunu ve Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı görevini yürüten Rauf Alp Denktaş getirilirken, Fas Büyükelçiliği'ne ise Mustafa İlker Kılıç atandı.

        Burundi Büyükelçisi ise Alp Işıklı oldu.

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