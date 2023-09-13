"GEDSON'UN ÇOK TALİBİ VAR"

"Transfer konusu tamamen ihtiyaç olarak gerçekleşir. Gedson o dönem bizim limitlerimiz gereği alamayacağımız bir isimdi ve biz de sezon sonunda almayı tercih ettik. Ne kadar özel bir oyuncu olduğunu hemen anlamıştık. Çok talibi, çok soranı var. Bakalım ne kadar kalacak Beşiktaş'ta."