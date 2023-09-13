İsmail Kür cinayetinde şoke eden detaylar

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Show TV’de hafta içi her gün saat 15.00’te canlı yayınla izleyiciyle buluşan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme’de, 29 Nisan’da Manisa Kınık’daki ormanlık alanda ağaca asılı halde bulunan 29 yaşındaki İsmail Kür’ün kan donduran ölümü konuşulmaya devam ediyor.

İsmail'in öldüğü gün üzerindeki kıyafet incelendi ve kan izine rastlanmadı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Olay günü Seher’e üzerindeki montun nerede olduğu soruldu, hedef isimlerden biri olan Faruk son anda canlı yayına bağlandı ve Seher’in söyledikleri ile çelişkili ifadeler kullandı.

Faruk telefon hattındayken canlı yayın süresi dolsa da Didem Arslan Yılmaz sorularını yayın sonrası sormayı sürdürdü.