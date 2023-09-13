Eşini ameliyat edip ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırdı!
Samsun'da, Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mustafa Erdem, otomobiline binen G.E. tarafından silah zoruyla kaçırıldı. Polis tarafından Samsun-Ankara kara yolunda uygulama noktasında araç durdurularak Dr. Erdem kurtarıldı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Zanlının, Sinop'ta 2017 yılında safra kesesi ameliyatında aort damarının kesilmesi sonucu hayatını kaybeden 29 yaşındaki Ç.E.'nin kocası olduğu ortaya çıktı. Dr. Erdem'in ise yaşamını yitiren Ç.E. ile ilgili davada kusurlu bulunduğu, 2 yıl 1 ay hapis cezası aldığı ve cezanın 15 bin TL para cezasına çevrildiği öğrenildi
Samsun Atakum'da, Çağaloğlu Bulvarı´ndaki, Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mustafa Erdem, otomobiline binen G.E. tarafından silah zoruyla kaçırıldı.
ARAÇ BELİRLENDİ DOKTOR KURTARILDI
DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Samsun-Ankara kara yolunda uygulama noktasında Dr. Erdem'in otomobili polis ekipleri tarafından durduruldu. Dr. Erdem´i serbest bırakan şüpheli kaçtı.
ZANLI AMELİYATTA EŞİNİ KAYBETTİ İDDİASI
İHA'da yer alan habere göre zanlının, Sinop’ta 2017 yılında safra kesesi ameliyatında aort damarının kesilmesi sonucu hayatını kaybeden 29 yaşındaki Ç.E.’nin kocası olduğu ortaya çıktı.
ŞÜPHELİ SİLAHI ATIP KAÇTI
Şüphelinin doktorun aracına bindiği, aralarında tartışma çıktığı, silah çekerek Ankara yoluna gitmesini istediği, polisin operasyonuyla doktorun 15 dakika içinde yara almadan kurtarıldığı, G.E.'nin ise silahını atıp kaçtığı öğrenildi.
DOKTOR KUSURLU BULUNMUŞTU İDDİASI
Dr. Mustafa Erdem, Sinop'ta 2017 yılında safra kesesi ameliyatında aort damarının kesilmesi sonucu hayatını kaybeden 29 yaşındaki Ç.E. ile ilgili davada kusurlu bulunmuştu. Doktora 2 yıl 1 ay hapis cezası verilmişti. Bu hapis cezası 15 bin TL para cezasına çevrilmişti.