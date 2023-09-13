Bakan Fidan İngiliz mevkidaşıyla görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz mevkidaşı James Cleverly'i Bakanlık'ta ağırladı.

İkili görüşmenin ardından basın toplantısına geçilirken, Bakan Fidan şu ifadeleri kullandı:

"Bütün çalışmalarda rol almak konusunda kararlılığımız var. Hedef nihai barışı getirmek olmakla birlikte savaş esnasında yaşanan insani dramlara da sessiz kalmıyoruz. Hem sivil toplum faaliyetlerimizin kontrol edilmesi insani krizlere devlet imkanları ve sivil toplum örgütleriyle nasıl müdahale ederiz, onun arayışı içindeyiz. Cumhurbaşkanımızın bu konuda yüksek hassasiyeti bulunmakta.

Özellikle şu anda yürüyen çeşitli mecralarda bulunan barış görüşmeleri ne aşamada onlar ele alındı. Sudan'daki kriz, savaş sürerken Türkiye ne derece yardımda bulunabilir, o konular gündeme geldi. Cumhurbaşkanımız Sudan'a her türlü insani yardım ve desteği vermekte kararlı olduğumuzu yineledi. Bununla ilgili çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor.

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Dost ve kardeş Libya halkına geçmiş olsun ve taziyelerimizi yinelemek istiyorum. Libya'ya ilk yardımlarımızı ilettik. 3 kargo uçağı, 168 arama kurtarma personeli, 2 kurtarma botu gönderildi. İhtiyaç olduğu sürece buna devam edeceğiz. Alana varan arama kurtarma personelimiz çalışmalarına başladı. Hijyen, çadır malzemeleri gönderdik. Bu sabah itibariyle iyi haber aldık. Sahadaki uzmanlarımız 6 Libyalı kardeşimizi enkaz altından kurtardılar. Trablus Büyükelçimiz gözlemleri ve Libya'nın talebi istikametinde yardımlarımızı hazırladık. Elden geldikçe ihtiyaçları karşılamaya devam edeceğiz. Hem doğu hem batıdaki Libyalı kardeşlerimiz Türkiye'den yardım talebinde bulundular. Kardeş Libya halkını bir bütün olarak kucaklamaktayız. Fas'ta yaşanan depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileklerimizi yinelemek istiyorum.

"YENİ TİCARET KORİDORLARI..." Daha sonra sözü alan İngiliz Bakan Cleverly, şunları söyledi: "Hindistan, Avrupa ticaret koridoru konusunu ele almadık. İkili ticari ilişkileri değerlendirme fırsatı oldu. Birleşik Krallık ve Türkiye'nin birlikte yapacağı çalışmalar nelerdir diye değerlendirmelerde bulunduk. Serbest ticaret anlaşmasının genişletilmesiyle ilgili müzakerelerin başlatıldığı ile kalmıyoruz aynı zamanda Hindistan'la da müzakerelerimiz var. Gerçekten geniş kapsamlı ticari akışımız var. Ticari akışların batıya doğru güçlendirilmesi önemli. Birleşik Krallık'a da bunun artıları var. Denizcilik ticari yollarının desteklenmesi son derece önemli olacaktır. İSVEÇ'İN NATO'YA KATILIM SÜRECİ İsveç'in son derece yüksek kapasiteli savunması olduğunu düşünüyoruz. NATO'ya katkı süreceğini düşünüyoruz. Türkiye'nin endişelerini detaylı biçimde konuşma fırsatımız oldu. Burada önemli olan hususun mümkün olduğunca sorunların ortadan kaldırılması ve İsveç'in NATO'ya üye olmasının desteklenmesi, Türkiye'nin savunmasına, hepimizin savunmasına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. REKLAM "TİCARET YOLU" TARTIŞMASI Tekrar sözü alan Bakan Fidan, şunları belirtti: "Pandemi, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş, yeni ticaret yollarının aranmasının önünü açtı. ABD ile Çin, Batı ile Çin rekabeti. Yeni ticaret yollarına ilaveten eskiden tartışılmış, düşünülmüş diğer ticaret yollarının gündeme getirildiğini görüyoruz. Siyaset, güvenlik, gerçek ticari endişeler iç içe girmiş durumda. Bir ticaret yolu tek başına ticaretin karşılanması anlamına gelmiyor. Hindistan'dan başlayan ve G-20'de imzalayan projeye baktığınızda birinci amacın rasyonalite ve verimlilik konusunda uzmanların şüpheleri var. Jeostratejik endişelerin yer aldığı görülüyor. G-20'de desteğimizin teyit edildiği Basra Körfezi'nden gelip Irak üzerinden geçecek olan kalkınma yolu projesi. Cumhurbaşkanımızın BAE Devlet Başkanı ile yaptığı görüşmede bu konudaki nihai resmi çalışmaların evrak üzerinde bitirilip pratiğe geçmesi konusunda mutabık kaldılar. Bu ön görüşmeyi Irak makamlarına ilettik. Türkiye 2020 Şubat'ta NATO zirvesinde vardığı mutabıklara, anlaşmalara sadıktır. Burada çizilen yol haritaları, taraflardan beklenen konular, yükümlülükler belli. Bu konu çerçevesinde durum ilerlemekte.