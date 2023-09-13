Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Meksika'daki 'uzaylı fosili' iddiası gündem oldu

        Meksika'daki 'uzaylı fosili' iddiası gündem oldu

        Meksika Kongresi'nde düzenlenen oturumda gazeteci ve ufolog Jamia Maussan'ın uzaylılara ait olduğunu iddia ettiği fosilleri sergilemesi ülkede gündem oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 17:31 Güncelleme: 13.09.2023 - 17:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meksika'daki 'uzaylı fosili' gündem oldu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meksika basınında yer alan haberlere göre, Maussan, Meksika Kongresi'nde yemin altında ifade verdi.

        Maussan, Peru'nun Cusco şehrinde çıkarılan ve uzaylılara ait olduğunu öne sürdüğü iki fosili camekanlı bir tabutla sergiledi.

        FOSİLLERİN 1000 YAŞINDA OLDUĞUNU SAVUNDU

        İfadesinde bu 'mumyalanmış fosillerin insana ait olmadığını' savunan Maussan, şunları kaydetti:

        "Onlar, dünyasal evrimimizin bir parçası olmayan, insan olmayan varlıklardır. Onlar yok olduktan sonra başka bir evrimi olmayan varlıklardır. Karbon-14 yaş hesaplama analizini gerçekleştiren Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'ne göre, bu canlılar yaklaşık bin yaşındadır. Bunlar uzay gemilerinden çıkarılan varlıklar değildir. Daha ziyade diatom madenlerine gömülmüş varlıklardırlar. Diatom toprağı, 17 milyon yıl öncesine ait fosillerdir."

        REKLAM

        Maussan, ABD'li ve Meksikalı yetkililere UFO'lara ait olduğunu savunduğu birkaç video da izletti.

        Oturumda ayrıca Maussan, söz konusu fosillere ait X-ray görüntülerini de sergileyerek bunların içinde 'yumurtalar' olduğunu öne sürdü.

        Maussan'ın sunumu, Meksika basınında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

        Ufolog Jamia Maussan, daha önce de Peru'da 2017'de bulunan bazı mumyalanmış fosillerin 'uzaylılara ait' olduğunu savunmuş ancak incelemelerde bu fosillerin insana ait olduğu belirlenmişti.

        * Haberin görseli Reuters'ın videosundan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #meksika
        #ufo
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Zonguldak'ta maden ocağında göçük!
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük!
        Eşini ameliyat edip ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırdı!
        Eşini ameliyat edip ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırdı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Tadic ve Dzeko'dan cevap!
        Tadic ve Dzeko'dan cevap!
        Veliler de öğrenciler de 21.45'te okul çıkışına tepkili
        Veliler de öğrenciler de 21.45'te okul çıkışına tepkili
        Yeniler sahaya iniyor!
        Yeniler sahaya iniyor!
        "Bize yan bakana düz bakmıyoruz!"
        "Bize yan bakana düz bakmıyoruz!"
        Kardeşi ve yengesini öldürdü! Arazi vahşeti!
        Kardeşi ve yengesini öldürdü! Arazi vahşeti!
        İstanbul Havalimanı’na 4’ncü pist ve yeni terminal geliyor
        İstanbul Havalimanı’na 4’ncü pist ve yeni terminal geliyor
        Fenerbahçe'de Musrati gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Musrati gelişmesi!
        2 gece New York, iPhone cebinde!
        2 gece New York, iPhone cebinde!
        Kartal'ın Afrika sınavı!
        Kartal'ın Afrika sınavı!
        Ünlü film bu binada çekildi!
        Ünlü film bu binada çekildi!
        Libya'da sel felaketi!
        Libya'da sel felaketi!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Denizli'de 9 milyon yıllık keşif!
        Denizli'de 9 milyon yıllık keşif!
        Beşiktaş imzayı duyurdu!
        Beşiktaş imzayı duyurdu!
        Milli Takım'da soğuk savaş!
        Milli Takım'da soğuk savaş!
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
        Habertürk Anasayfa