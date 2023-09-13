Meksika'daki 'uzaylı fosili' iddiası gündem oldu

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Meksika basınında yer alan haberlere göre, Maussan, Meksika Kongresi'nde yemin altında ifade verdi.

Maussan, Peru'nun Cusco şehrinde çıkarılan ve uzaylılara ait olduğunu öne sürdüğü iki fosili camekanlı bir tabutla sergiledi.

FOSİLLERİN 1000 YAŞINDA OLDUĞUNU SAVUNDU

İfadesinde bu 'mumyalanmış fosillerin insana ait olmadığını' savunan Maussan, şunları kaydetti:

"Onlar, dünyasal evrimimizin bir parçası olmayan, insan olmayan varlıklardır. Onlar yok olduktan sonra başka bir evrimi olmayan varlıklardır. Karbon-14 yaş hesaplama analizini gerçekleştiren Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'ne göre, bu canlılar yaklaşık bin yaşındadır. Bunlar uzay gemilerinden çıkarılan varlıklar değildir. Daha ziyade diatom madenlerine gömülmüş varlıklardırlar. Diatom toprağı, 17 milyon yıl öncesine ait fosillerdir."

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Maussan, ABD'li ve Meksikalı yetkililere UFO'lara ait olduğunu savunduğu birkaç video da izletti.

Oturumda ayrıca Maussan, söz konusu fosillere ait X-ray görüntülerini de sergileyerek bunların içinde 'yumurtalar' olduğunu öne sürdü.

Maussan'ın sunumu, Meksika basınında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ufolog Jamia Maussan, daha önce de Peru'da 2017'de bulunan bazı mumyalanmış fosillerin 'uzaylılara ait' olduğunu savunmuş ancak incelemelerde bu fosillerin insana ait olduğu belirlenmişti.

* Haberin görseli Reuters'ın videosundan servis edilmiştir.