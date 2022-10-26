Uzaklaştırma kararı bulunan cani, karısını öldürdü!

AA'da yer alan habere göre bir apartmanın ikinci katındaki daireden silah sesleri duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Songül A. tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anne ve kız ambulanslarla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.