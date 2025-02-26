'Uyutulsun' denilen felçli 'Mıstık'a şefkatle bakıyor

"O BENİM EVLADIM GİBİ"

'Mıstık'ın uyutulmasına içinin el vermediğini söyleyen Murat Turan, “Veteriner, ayaklarına tahta bağladı ve bir hafta sonra çözmemi söyledi. Ancak daha sonra yapılan kontrollerde Mıstık’ın arka belinde kıkırdak ve liflerin olmadığını öğrendim. Yürüme şansı yoktu. Benim içim el vermedi, nasıl göz göre göre bu canlıyı uyuturum? Allah benim ömrümden alsın, ona versin. O benim evladım gibi, yalnızlığımı paylaştığım bir dostum oldu. Birlikte zaman geçiriyoruz, bazen televizyon izliyoruz, bazen de dışarıda vakit geçiriyoruz. Bir ay oldu, artık ona alıştım. Ona oğlum gibi bakıyorum” diye konuştu.