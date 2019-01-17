Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen kişileri 4 ay süreyle teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından geçen salı günü şüphelilere yönelik Denizli ve İzmir'deki 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

DHA'nın haberine göre, özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, bazı evlere, çelik kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girilebildi. Özel eğitimli narkotik köpekleri ile evlerde arama yapıldı.

Aramalarda, evlerin çeşitli yerlerine gizlenmiş toplam 990 gram esrar, 80 gram eroin, 8 gram metamfetamin, 20 uyuşturucu hap, 2 gram bonzai, ruhsatsız 1 adet tabanca ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 1400 lira para ele geçirildi. Toplam 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



