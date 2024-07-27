Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Uyuşturucu karteli Sinaola'nın kurucusu "El Mayo" ABD'de hakim karşına çıktı | Dış Haberler

        Uyuşturucu karteli Sinaola'nın kurucusu "El Mayo" ile "El Chapo"nun oğlu ABD'de hakim karşına çıktı

        Meksikalı uyuşturucu karteli Sinaola'nın kurucusu "El Mayo" lakaplı Ismael Zambada Garcia ile örgütün diğer kurucusu "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın oğlu Joaquin Guzman Lopez, 25 Temmuz'da Texas'ta tutuklandı. Federal mahkemede hakim karşısına çıkan ikili tüm suçlamaları reddetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 22:56 Güncelleme: 27.07.2024 - 22:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        "El Mayo" hakim karşısında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Meksikalı uyuşturucu karteli Sinaola'nın kurucusu "El Mayo" lakaplı Ismael Zambada Garcia, ABD'nin Teksas eyaletinde tutuklanmasının ardından El Paso'daki federal mahkemede hakim karşısına çıkarak, kendisine yönetilen tüm suçlamaları reddetti.

        Garcia, örgütün diğer kurucusu "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın oğlu Joaquin Guzman Lopez ile Texas'ta tutuklanmasının ardından federal mahkemede hakim karşısına çıktı.

        Dünyanın en tehlikeli uyuşturucu kartellerinden biri!
        Haberi Görüntüle

        Mahkeme kayıtlarında Ismael Zambada Garcia'nın ilk olarak ABD'li hakimi Anne Berton tarafından kendisine yöneltilen suçlamalar ve ABD'deki yargı sistemine göre sahip olduğu haklar konusunda bilgilendirildiği görüldü.

        Ismael Zambada Garcia'nın avukatı ise müvekkilinin kendisine Teksas'ta yöneltilen tüm suçlamaları reddettiğini belirtti ve "suçsuz" olduğu yönünde görüş bildirdi.

        REKLAM

        Bir sonraki duruşmanın 31 Temmuz'da yapılacağı ve Ismael Zambada Garcia'nın katılmayacağı, 1 Ağustos'ta yapılacak durum toplantısında ise katılımının zorunlu olduğu kaydedildi.

        25 TEMMUZ'DA TUTUKLANMIŞTI

        ABD, Sinaloa kartelini "yılda 100 bin Amerikalının" ölümüne neden olan sentetik uyuşturucu fentanilin önde gelen tedarikçisi olmakla suçluyor.

        ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, 25 Temmuz'da Meksikalı uyuşturucu karteli Sinaloa'nın kurucusu "El Mayo" lakaplı Ismael Zambada Garcia ile örgütün diğer kurucusu "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın oğlu Joaquin Guzman Lopez'in Texas'ta tutuklandıklarını açıklamıştı.

        ABD'nin en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından Sinaloa kartelinin elebaşlarından 28 yaşındaki Ovidio Guzman, 2023'ün şubatında Meksika'nın kuzeyindeki Culiacan kentinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınmış, eylülde ABD'ye iade edilmişti.

        "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman ise ABD'nin New York eyaletinde görülen davada geçen yılın temmuz ayında müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

        2001 ve 2015'te Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçan Joaquin Guzman, en son Ocak 2016'da yakalanmış ve ABD'ye iade edilmişti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        #meksika
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emekli aylığı düzenlemesi kabul edildi
        Emekli aylığı düzenlemesi kabul edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize'de açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize'de açıklamalar
        Serin günler geride kalıyor
        Serin günler geride kalıyor
        Eski eşini vurdu, oğlunu yaraladı
        Eski eşini vurdu, oğlunu yaraladı
        Netanyahu tezkeresi: Esefle karşılıyoruz
        Netanyahu tezkeresi: Esefle karşılıyoruz
        Rafa yıldızlaştı, Beşiktaş kazandı!
        Rafa yıldızlaştı, Beşiktaş kazandı!
        Yanlışlıkla kendini öldürdü
        Yanlışlıkla kendini öldürdü
        Yağışa en çok onlar sevindi
        Yağışa en çok onlar sevindi
        12 kişi mantardan zehirlendi
        12 kişi mantardan zehirlendi
        Londra'da karşılıklı eylemler
        Londra'da karşılıklı eylemler
        Eski belediye başkanı silahlı saldırıda öldü!
        Eski belediye başkanı silahlı saldırıda öldü!
        Trabzon'da sağanak sele neden oldu!
        Trabzon'da sağanak sele neden oldu!
        Djiku'ya Fransa'dan teklif!
        Djiku'ya Fransa'dan teklif!
        Açılışta 'Son akşam yemeği' tartışması
        Açılışta 'Son akşam yemeği' tartışması
        Safiye Soyman'nın acı günü
        Safiye Soyman'nın acı günü
        10 adımda sivrisineklerden kurtulma rehberi!
        10 adımda sivrisineklerden kurtulma rehberi!
        EYT’den geri dönüş olur mu?
        EYT’den geri dönüş olur mu?
        Karında bebek dudakta "Evetttt"
        Karında bebek dudakta "Evetttt"
        Bitmeyen balayı
        Bitmeyen balayı
        El öpmeleriyle 'alev' konuşuldu
        El öpmeleriyle 'alev' konuşuldu
        Habertürk Anasayfa