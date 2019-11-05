Meksika'nın Sonora eyaletinde, yerel uyuşturucu karteli tarafından düzenlendiği düşünülen silahlı saldırıda ABD vatandaşı 9 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, saldırıda Rhonita Miller LeBaron adlı kadınla, 6 çocuğunun öldüğünü söyledi. Çocuklardan ikisinin 6 aylık ikizler olduğu, diğerlerinin ise 8 ve 10 yaşlarında oldukları kaydedildi.

Saldırı sırasında kaçmaya çalışan 2 anneyle 10 çocuğuna da ateş açıldığı belirtiliyor. Yerel basın, bölgede başka cesetler de bulunduğunu ve ölü sayısının 12'ye kadar yükselmesinden endişe edildiğini yazdı.

Öldürülenlerden en az 6'sının ABD vatandaşı olduğu vurgulanırken, kurbanların yanlışlıkla hedef alınmış olabilecekleri ifade edildi.

Haberlerde, sınır eyaleti Sonora'da Mormon tarikatına mensup iki ailenin Bavispe kentinden Chihuahua eyaletinde La Mora'ya bir düğüne katılmak üzere araçla seyahat ettikleri belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı ve bölgeye güvenlik ekiplerinin gönderildiği açıklandı.