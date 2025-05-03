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        Haberler Bilgi Yaşam Uykuya dalmakta zorlanıyor musunuz? Melatonin deposu besinlerle daha iyi bir uyku mümkün!

        Uykuya dalmakta zorlanıyor musunuz? Melatonin deposu besinlerle daha iyi bir uyku mümkün!

        Uykusuzluk, modern yaşamın en yaygın sorunlarından biri haline geldi. Ancak bazı besinler, içerdikleri özel bileşenlerle uyku kalitesini artırabilir. Sizin için, deliksiz bir uyku için tüketebileceğiniz besinleri derledik!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 08:30 Güncelleme: 03.05.2025 - 08:30
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        Deliksiz uyku için ne yemeli ne içmeli?
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        Kaliteli bir uyku, sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından biridir. Beslenme alışkanlıklarınızı değiştirerek daha iyi bir uyku deneyimi yaşayabilirsiniz. İşte uykuya yardımcı olan besinler ve içecekler!

        BADEM

        Badem, magnezyum ve melatonin açısından zengin bir kuruyemiştir. Magnezyum, kasları gevşeterek sinir sistemini sakinleştirir ve uykuya geçişi kolaylaştırır. Melatonin ise vücudun biyolojik saatini düzenleyerek uykuya dalmayı destekler.​

        PAPATYA ÇAYI

        Papatya çayı, içerdiği apigenin adlı antioksidan sayesinde beyin reseptörlerine bağlanarak sakinlik hissi yaratır. Bu özellikleriyle papatya çayı, uykuya geçiş sürecini hızlandırabilir.​

        KİVİ

        Kivi, serotonin ve antioksidanlar bakımından zengin bir meyvedir. Serotonin, uyku döngüsünü düzenleyen bir nörotransmitterdir. Araştırmalar, yatmadan önce iki kivi tüketmenin uyku süresini ve kalitesini artırabileceğini göstermektedir.​

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        EKŞİ VİŞNE SUYU

        Ekşi vişne suyu, melatonin ve antioksidanlar açısından zengindir. Melatonin, uyku düzenini desteklerken, antioksidanlar iltihaplanmayı azaltarak genel sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratır.​

        CEVİZ

        Ceviz, melatonin ve omega-3 yağ asitleri içerir. Bu bileşenler, uyku kalitesini artırabilir ve kalp sağlığını destekleyebilir.​

        UYKUYU DESTEKLEYEN DİĞER BESİNLER VE İÇECEKLER

        Süt ve Süt Ürünleri: Triptofan içeriği sayesinde uykuya geçişi kolaylaştırabilir.​

        Muz: Magnezyum ve potasyum açısından zengindir, kasları gevşeterek uykuya yardımcı olabilir.

        Yulaf Ezmesi: Melatonin ve kompleks karbonhidratlar içerir, uykuya geçişi destekler.​

        Uyumadan 1-2 saat önce tüketilmeli ve bu besinlere karşı hassasiyetiniz varsa tüketmeyiniz.

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