Uykusuzluk; insanın tüm hayatını alt üst eden, ruhen ve bedenen yorgun düşmesini sağlayan bir durumdur. Sürekli uykusuzluk sorunu yaşayan kişiler; gün boyu yaşadıkları şeylere adapte olamazlar. Çünkü dinlenmeyen bir vücut kendini adapte etme sorunu yaşar. Dikkat eksikliği, sersemlik hali, halsizlik, gözlerde yanmalar ve daha birçok sorun peşlerini bırakmaz. O nedenle uykusuzluk için bir çare bulmak gereklidir.

Uykusuzluk çekmenin bazı nedenleri vardır; kafein tüketiminin çok olması, yatmadan önce yemek yemek, bir saat öncesinde sigara içmek, kullanılan ilaçların yan etkileri, düşük kan şekeri, düşünce olarak yoğun olmak ve yatmadan önce ağır egzersizler yapmak.

Yatmadan önce; gevşemeye çalışmak ve kitap okumak iyi gelecektir. Yatak odasını havalandırmak, odanın karanlık olmasını sağlamak, akşamları hafif yemek, gündüzleri ya da yatmadan şekerleme yapmaktan kaçınmak gerekir. Öncelikle; bir banyo yapmak vücudun gevşemesi için fayda sağlayacaktır. Şekerli gıdalar uyarıcı olabilir o açıdan geceleri tüketmemek gerekir. Her gün belli saatlerde yatmayı alışkanlık edinmek de fayda sağlayacaktır.

Yatağınızın rahat olması da uyku için önemli bir ayrıntıdır. Yatmadan önce ılık süt içmek ve nefes egzersizleri yapmak da uyku sorunuyla baş etmenize destek olacak faktörlerdendir. Uykunuz kaçtığında yatakta fazla kalmamanız gerekir, kalkıp bir bardak bitki çayı içerek rahatlayın.

Yatağa yattığınızda beyninizi saran endişe veren düşüncelerden uzak durmaya çalışmak için kendinizi şartlandırmalısınız. Uyku sorununuz süreklilik taşıyor ve ne yapsanız uyuyamıyorsanız mutlaka bir hekime baş vurmanız gereklidir.