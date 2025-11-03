Habertürk
        'Uykucu'ya 5 günde 221 bin 155 kişi

        'Uykucu'ya 5 günde 221 bin 155 kişi

        Vizyona girdiği gün 12 saatte 103 bin 181 kişi tarafından izlenen 'Uykucu', 5 günde 221 bin 155 kişilik izleyici sayısına ulaşmayı başardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2025 - 19:50 Güncelleme: 03.11.2025 - 19:50
        Çağatay Ulusoy ile Elçin Sangu’yu başrollerde buluşturan 'Uykucu' filmi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda rekor bir açılışa imza atarak, ilk gün yaklaşık 12 saatlik sürede 103 bin 181 kişilik gişe rakamına ulaşmıştı.

        Vizyondaki filmlerin bir haftalık toplam izleyici sayısını bir günde geride bırakan 'Uykucu', 5 günde 221 bin 155 kişilik seyirci rakamına ulaşmayı başardı. 'Ferman' (Çağatay Ulusoy) ile 'Saye' (Elçin Sangu)’nin tehlikeli bir yakınlaşma içinde hayatta kalmak için verdikleri ölümcül mücadeleyi konu alan filmin vizyon macerası tüm hızıyla devam ediyor.

        Polat Yağcı’nın yapımcılığında, Poll Films imzasıyla çekilen filmde yönetmen koltuğunda; Can Ulkay oturuyor. Senaryosunu; Kubilay Tat’ın kaleme aldığı filmin güçlü oyuncu kadrosunda ayrıca; Ferit Kaya, Barış Falay, Tamer Levent, Musa Uzunlar, Cengiz Bozkurt ve Hüseyin Avni Danyal gibi usta isimler yer alıyor.

        '120 TL' işe yaradı
