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        Haberler Yaşam Uyku sağlığının önemi: 15 Mart Dünya Uyku Günü nedir ve ne yapılır?

        Uyku sağlığının önemi: 15 Mart Dünya Uyku Günü'nde farkındalık oluşturmak için neler yapılabilir?

        15 Mart Dünya Uyku Günü, uyku bozuklukları konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 70'ten fazla ülke tarafından kutlanır. Bu etkinliklerde "Sağlıklı uyu, sağlıklı yaşa" sloganı işlenir ve insan uykusunun önemine vurgu yapılır. Peki, uyku sağlığının önemi nedir? İşte, 15 Mart Dünya Uyku Günü'nde yapılanlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 15:48 Güncelleme: 15.03.2024 - 15:48
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        • 1

          Dünya Uyku Günü, insanların uyku sağlığına dikkat çekmek ve uyku ile ilgili farkındalık yaratmak için her yıl 15 Mart'ta kutlanan bir etkinliktir. İlk olarak 2008 yılında düzenlenen Dünya Uyku Günü'nde uykunun vücut sağlığı açısından önemi vurgulanır. İşte, 15 Mart Dünya Uyku Günü hakkında bilgiler...

        • 2

          UYKU SAĞLIĞININ ÖNEMİ NEDİR?

          Uyku, yaşam için gereklidir ve tüm vücudumuzun dinlendiği, tazelendiği önemli bir onarım sürecidir. Günümüzde gelişen dünyada, insanlar uykuya yeteri kadar zaman ayıramayabiliyor. Diğer yandan artan obezite nedeniyle uyku apne sendromu başta olmak üzere pek çok uyku bozukluğu daha sık görülebiliyor.

        • 3

          Sağlıksız bir uyku çoğu zaman gündüz uyanıklığı sürdürme güçlüğü yaratabilir. Dalgınlıklar ve istemsiz uyuklamalar, okul ve işte başarısızlığa, yanı sıra kazalara neden olabilir. Bu nedenle, sağlıklı bir yaşam için sağlıklı bir uyku vazgeçilmezdir.

        • 4

          DÜNYA UYKU GÜNÜ NASIL KUTLANIR?

          Dünya Uyku Günü'nün tadını çıkarmak çok kolay olabilir. Sağlıklı uykuya doğru ilerlemek için biraz çaba sarf etmek bile hayatı daha iyiye doğru değiştirebilir. İyi bir uyku çekebilmenin yolları arasında şunlar olabilir:

          Biraz kestirebilirsiniz.

          Uyku farkındalığı etkinliğine katılabilirsiniz.

          Yeni bir yatak satın alabilirsiniz.

          Bir uyku uzmanıyla konuşabilirsiniz.

        • 5

          UYKU BOZUKLUKLARI SIK GÖRÜLÜR MÜ?

          İnsanların yaklaşık yarısı hayatlarının bir döneminde bir uyku sorunu çekebilir. Bununla birlikte, bilinen 85 farklı uyku hastalığı vardır. Yatağa girip saatlerce uyuyamama, yeterli süre uyunmasına karşın sabah yorgun uyanma ve gündüz uyuklama, yüksek sesle horlama, uykuda bazı anormal hareketler yapma, uykuda nefes durması bunlardan yalnızca bazılarıdır.

          Kaynak: Days of the Year, World Sleep Day

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
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