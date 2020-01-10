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İsveç'teki Uppsala Üniversitesinden araştırmacılar, yaş ortalaması 22 olan 15 erkeğin uyumadan önce ve uyuduktan sonra kanlarındaki tau protein seviyelerini ölçtü.

Uykusuz geçen gecenin ardından erkeklerin tau protein seviyelerinde yaklaşık yüzde 17 artış görülürken, uykusunu alanlarda bu oran yüzde 2 tespit edildi.

KADINLAR İÇİN AYNI DURUM GEÇERLİ Mİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Araştırmacılardan Jonathan Cedernaes, araştırmanın küçük çaplı olduğunu, kadınlar için de aynı durumun geçerli olup olmadığının henüz bilinmediğini söyledi.

Bulguların, uyku bozuklukları ve düzensiz uykunun Alzheimer'ı tetiklediğini ortaya koyan delillere bir yenisi eklediğini belirten Cedernaes, "Araştırma, genç bireylerin de uykularına dikkat etmeleri gerektiğini gösteriyor" dedi.

GENÇ YAŞTA DÜZENLİ UYKU ALIŞKANLIĞI EDİNİLMELİ

Cedernaes, bulguların genç yaşta düzenli uyku alışkanlığının bu durumu önleyebildiğini savundu.

Önceki araştırmalar, gece uykusunu alamamanın Alzheimer'a neden olan zehirli amiloid beta proteini seviyesini arttırdığını ortaya koymuştu.

Araştırmanın sonuçları İngiliz bilim dergisi "New Scientist"de yayımlandı.