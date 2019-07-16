16 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Alzheimer hastalığıyla mücadele kapsamında uzun süredir üzerinde çalışmalara devam edilen kan testinde sona yaklaşıldığı bildirildi.
AA'nın haberine göre; ABD'nin Los Angeles şehrinde düzenlenen Alzheimer Derneği Uluslararası Konferansı'nda, Alzheimer hastalığının erken teşhisi üzerine farklı çalışma gruplarının araştırmalarının sonuçları tartışıldı.
Etkinlikte konuşan Ulusal Yaşlanma Enstitüsü Direktörü Dr. Richard Hodes, Alzheimer'la mücadelede hayati öneme sahip erken teşhis için geliştirilen kan testinde önemli aşamalar kaydedildiğini ifade etti.
"ÇOK UMUT VERİCİ"
Son gelen sonuçları "çok umut verici" şeklinde tanımlayan Hodes, "Geçen yıl içerisinde çok hızlı bir şekilde ilerleme sağlandığını gördük. Bu durum, bizim umduğumuzdan çok daha hızlı şekilde gerçekleşti." diye konuştu.
Hodes, kan testlerinin yakın tarihte devletçe fonlanan çalışmalarda denenmeye başlanacağını ancak genel tedavi kapsamına alınmasının zaman alacağını söyledi.
Alzheimer hastalığının erken teşhisi için Washington Üniversitesinde geliştirilen bir kan testinin sonuçlarını paylaşan Dr. Randall Bateman da dünya genelinde çalışmaların devam ettiğini ve bilim insanlarının bulgularının genel olarak benzerlik gösterdiğini kaydetti.
Bateman, birkaç sene içerisinde kan testlerinin Alzheimer hastalığının teşhisinde tam anlamıyla kullanıma başlamasını beklediğini sözlerine ekledi.
DÜNYADA YAKLAŞIK 50 MİLYON DEMANS VE ALZHEIMER HASTASI VAR
Kişilerin beyin işlevlerindeki azalmayı kandaki proteinlerin seviyelerine göre değerlendiren kan testi yöntemi üzerinde uzun süredir araştırmalar devam ediyor.
Doktorlar, Alzheimer'la mücadelede kapsamlı testlere ve erken teşhis sağlayacak kan testi gibi çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu, mevcut yöntemlerin oldukça pahalı ve sürdürülemez olduğunu dile getiriyor.
Dünyada yaklaşık 50 milyon insanın Alzheimer, demans (bunama),Parkinson gibi dejeneratif hastalıklara sahip olduğu ve 2050 yılına kadar bu sayının 135 milyona yükseleceği öngörülüyor.
İlk defa 1906 yılında Alman bilim insanı Alois Alzheimer tarafından tanımlanan ve 65 yaş üstü kişilerde beyin dokularında ağır hasara neden olan Alzheimer hastalığı için hala etkili bir teşhis ve tedavi yöntemi bulunmuyor.
Görünür belirtileri, genellikle hastalığın başlangıcından sonraki 10 yıl içinde ortaya çıkan Alzheimer'da teşhis konulduğunda da çok geç kalındığı için tedavi girişimleri yanıt vermiyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!