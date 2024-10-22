Uykusuzluk depresyona götürebilir

İyi uyuyamamak ya da uyku apnesi sadece kronik yorgunluğa değil; depresyon, bilişsel performansta azalma, psikiyatrik, nörolojik, kalp-damar ve endokrinolojik pek çok hastalığa neden olur. Sorun yaşıyorsanız uykusuzluğu önemseyip bir uzmana danışın.