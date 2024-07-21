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        Haberler Gündem 3. Sayfa Uyardı diye silahlı saldırdılar | Son dakika haberleri

        Uyardı diye silahlı saldırdılar

        Ankara'da 26 yaşındaki Burak Özdemir, yüksek sesle ve küfürlü konuşan kişileri uyardı ve silahlı saldırıya uğradı. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 19:28 Güncelleme: 21.07.2024 - 19:28
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          Ankara'nın Pursaklar ilçesinde düğün konvoyunda bulunan 4 kişi, yüksek sesle küfürlü tartıştıkları gerekçesi ile kendilerini uyaran Burak Özdemir'in (26) evine tabanca ile ateş edip daireyi taşladı.

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          Olay, saat 15.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Şehit Salim Akgül Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinden geçen düğün konvoyundakiler, trafikte bir belediye otobüsü şoförü ile yol verme nedeniyle tartışma yaşadı.

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          Ardından marketten su almak için Ali Bey Apartmanı önünde duran konvoydakilerin seslerinden mahalle sakinleri rahatsızlık duydu. Apartman sakinlerinden Burak Özdemir, küfürlü konuşup tartıştıkları gerekçesi ile 'Evde küçük kız çocuğu var, biraz saygılı olun' diye konvoydakileri uyardı.

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          EVE TAŞ ATIP, TABANCA İLE ATEŞ ETTİLER

          Yaşanan tartışma üzerine 06 MTP 87 plakalı otomobildeki 4 kişi, Özdemir'in 1'inci katta bulunan evinin camlarını taş atarak kırdı. Saldırganlar daha sonra tabancayla eve ateş etti.

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          Kurşunlar, evin balkonuna ve camlarına isabet ederken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

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          O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Saldırganlar, konvoyla beraber bölgeden ayrılırken; polis şüphelilerin yakalanması için inceleme başlattı.

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          Burak Özdemir, evlerinin önünden geçen bir konvoyda tartışma çıktığını belirterek, "Ağza alınmayacak derecede küfürler devam etti. Cama çıkarak uyardım. Alkollü bireyler büyük ihtimalle hepsi, ayakta duramıyorlar. Olay bize döndü, üzerimize yerden buldukları taşları atarak evin camlarını kırdılar. Devamında 2 el silah sıkıldı. Silah tam evin camına girmiş. Türkiye'de bu olayların bir son bulmasını istiyoruz" dedi.

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