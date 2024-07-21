Uyardı diye silahlı saldırdılar

Burak Özdemir, evlerinin önünden geçen bir konvoyda tartışma çıktığını belirterek, "Ağza alınmayacak derecede küfürler devam etti. Cama çıkarak uyardım. Alkollü bireyler büyük ihtimalle hepsi, ayakta duramıyorlar. Olay bize döndü, üzerimize yerden buldukları taşları atarak evin camlarını kırdılar. Devamında 2 el silah sıkıldı. Silah tam evin camına girmiş. Türkiye'de bu olayların bir son bulmasını istiyoruz" dedi.