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        Haberler Gündem 3. Sayfa Karı-kocaya sokak ortasında kanlı pusu! - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        İzmir'de karı koca husumetlileri tarafından öldürüldü!

        İzmir'de Ali Gürbüz ve eşi Döne Gürbüz, sokakta silahlı saldırıya uğradı. Çift hayatını kaybederken, kaçan şüpheliler bir süre sonra yakalandı. Saldırının ise iki aile arasındaki husumetten kaynaklandığı öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 16:18 Güncelleme: 21.07.2024 - 16:18
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        Karı-kocaya sokak ortasında kanlı pusu!
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        İzmir'in Menemen ilçesinde evlerine dönerken sokakta silahlı saldırıya uğrayan karı koca hayatını kaybetti, 2 şüpheli yakalandı.

        AA'da yer alan habere göre Ali Gürbüz (53) ve eşi Döne Gürbüz (61), saat 09.30 sıralarında simit aldıktan sonra evlerine dönerken sokakta silahlı saldırıya uğradı.

        OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, çiftin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Çiftin cenazeleri incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        SALDIRGANLAR YAKALANDI

        İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Menemen Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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        Şüphelilerin kimliğini belirleyen ekipler, C.D. (39) ve C.D'yi (30) Çiğli ilçesinde saklandıkları adreste yakaladı.

        Adreste yapılan aramada olayda kullanılan 2 tabanca ele geçirildi.

        CİNAYET SONRASI HUSUMET BAŞLAMIŞ

        Gürbüz çiftinin oğulları A. Gürbüz'ün, ablası M.G'nin eşi Okan D'yi çıkan tartışma sonucu tabancayla vurarak öldürmesi nedeniyle iki aile arasında husumet bulunduğu öğrenildi.

        Yaklaşık 1 yıl önce Menemen ilçesine kızlarıyla birlikte yerleşen Ali ve Döne Gürbüz çiftine silahlı saldırı düzenleyen C.D. ve C.D'nin Okan D'nin akrabası olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerin Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.

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        #son dakika
        #İzmir
        #Döne Gürbüz
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