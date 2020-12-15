Uyanış: Büyük Selçuklu heyecan dolu 12. bölümüyle dün akşam saat 20.00'de izleyiciyle buluştu. Melikşah, Sencer ve Nizamülmülk cephesinde iplerin iyice gerildiği Uyanış: Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? İşte Uyanış: Büyük Selçuklu 13. bölüm fragmanı...
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 13. BÖLÜM FRAGMANI
— Uyanış: Büyük Selçuklu (@UyanisSelcuklu) December 14, 2020
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 12 BÖLÜM NE OLDU?
Sencer ve Arslantaş’ın akıbeti ne olacaktır? Anne ve kardeşine duyduğu özlem en büyük zaafı olan Arslantaş, annesine kavuşabilecek midir? Onun bu zaafından yararlanacak olan Batıniler, Arslantaş’ı nasıl bir oyunun içine çekeceklerdir?
Arslantaş’ın Sencer’i vurduğu haberini alan Terken, Nizamülmülk’ün gücünü kırmak adına hususi yiğitlik müessesini Melikşah’ın gözünden düşürmek için harekete girişir. Nizamülmülk, oğulları mesabesinde gördüğü hususi yiğitlerini nasıl müdafaa edecektir?
Diğer taraftan Elçin Melikşah yakınlaşmasıyla kıskançlık krizine giren Terken, Elçin’e tokat atmıştı. Yediği tokadın intikamını almak isteyen Elçin, Seferiye’nin hastalanmasının Terken’in tezgâhladığı bir oyun olduğunu anlamıştı. Bu oyunu ortaya çıkarabilmek için ne yapacaktır? Terken, kurduğu oyunun ortaya çıkmasına ve Elçin’in kendisinden intikam almasına mani olmayı başarabilecek midir?
Tüm bunlar oluyorken Melikşah ile yakınlaştığını düşünen Elçin’i nasıl bir sürpriz beklemektedir? Öte yandan Hasan Sabbah’ın tüm Selçuklu Devleti’ni etkileyecek şeytanî planı ne olacaktır? Sencer, Hasan Sabbah’a engel olmayı başarabilecek midir?
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