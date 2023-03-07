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Haberler Futbol

"UYAFA Palandöken Cup" depremler nedeniyle 2024'e ertelendi

Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA), Erzurum'da 25-31 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan "UYAFA Palandöken Cup" turnuvasının Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 2024 yılına ertelendiğini duyurdu

Giriş: 07.03.2023 - 20:12 | Güncelleme: ABONE OL
AA

Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA), Erzurum'da düzenlenmesi planlanan "UYAFA Palandöken Cup" turnuvasını depremler nedeniyle 2024 yılına erteledi.

UYAFA'dan yapılana açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UYAFA Başkanı Özcan Şimşek ve yönetim kurulunu makamında kabul etti.

Kabulün ardından açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, bakanlığın destekleriyle Erzurum'da düzenlenmesi planlanan UYAFA Uluslararası Palandöken Cup futbol turnuvasının, yaşanan depremler nedeniyle bir yıl ertelendiğini belirtti.

UYAFA ile olan iş birliklerinin hız kesmeden devam edeceğini aktaran Kasapoğlu, "Ülkemizin gençlerini kültürde, sanatta, bilimde, teknolojide nasıl çok ciddi bir şekilde takip ediyorsak, sporda da onların bakanlığı olarak gençlerimizin yanında olacağız. Yetenekli gençlerimizin her birini ülkemizin bugünleri, yarınları adına en güzel şekilde desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

YILDIZ FUTBOLCULARLA ÖZEL MAÇLAR DÜZENLENECEK

Özcan Şimşek başkanlığındaki UYAFA yönetimi, Palandöken Cup'ın bir yıl ertelenmesi üzerine, depremzedeler yararına düzenlenmesi planlanan özel maç sayısını artırma kararı aldı.

Romanya'dan Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu'nun da aralarında olduğu eski yıldız futbolcuların forma giyeceği özel maçların biri Türkiye'de diğeri ise Romanya'da oynanacak. Her iki maçtan elde edilecek gelir, depremzedelere bağışlanacak.

Özel maçlar için Türkiye'den ve farklı ülkelerden eski yıldız futbolcular da davet edildi.

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