Kolunda diş izi çıktı

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesinde 25 Ekim günü gece meydana geldi. İddiaya göre, 3 yaşındaki Nurcan Mustafa, üzerine motosiklet düştüğü söylenerek babası Cafer Mustafa (24) ve üvey annesi Visal İbrahim (23) tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada acil serviste ilk kontrolü yapılan kız çocuğunun beyin kanaması geçirdiği belirlenerek hemen ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede kontrol altına alınan kız çocuğunun, yüzünde, kollarında, kafasında ve sırtında izler gören doktor bu izlerin darp sonucu oluşabileceğinden şüphelenerek hemen polise haber verdi.

Ayrıca doktor küçük kız beyin kanaması geçirdiği için hemen yoğun bakıma aldı. Komada olan kız için doktorun haber vermesi üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri geldi. Doktor ile birlikte yapılan ilk incelemede çocuğun kafa, yüz, kol ve sırtındaki izlerin darp izi olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine polis üvey anne Visal İbrahim, baba Cafer Mustafa ve evdeki diğer akrabaları amca İbrahim Mustafa (21),babaanne Fatma Azğir (56) gözaltına alındı. Alınan ilk ifadede çocuğun üzerine motosiklet düştüğünü söyleyen zanlılar çapraz sorguda çocuğu üvey annenin dövdüğünü itiraf etti.

"SÜREKLİ AĞLIYORDU DARP ETTİM"

Yapılan sorgulamada üvey anne evlendiğinde 1 yaşında olan çocuğun o günden beri ağladığını kocasını çocuğu doktora götürmesini istediğini ancak götürmediğini, çocuğun ağlamasından dolayı psikolojisinin bozulduğunu bu nedenle çocuğu darp ettiğini söylediği ileri sürüldü. Üvey annenin kayınvalidesi ve kayınbiraderinin de ifadesinde çocuğu dövdüğünü bildiklerini dövme diye uyardıklarını söyledikleri öğrenildi.

"KOLUNDA DİŞ İZİ ÇIKTI"

Bu arada çocuğun bedeninde yapılan incelemede kolunda diş izleri olduğu, darp izlerinin ise dün akşama ait olmadığı birkaç günlük darp izleri olduğu saptandı. Zanlılar sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Kız çocuğu ise Adana Şehir Hastanesinde hayatta kalma mücadelesi veriyor.