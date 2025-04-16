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        Haberler Ekonomi Otomobil UTTS'de montaj için son tarih 30 Nisan 2025 - Otomobil Haberleri

        UTTS'de montaj için son tarih 30 Nisan 2025

        Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kayıt dışı ekonomi ile mücadele amacıyla hayata geçirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) geçiş sürecinde Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı için mükelleflere tanınan süre 30 Nisan 2025'te sona eriyor. Mükelleflerin, kayıt ve başvuru işlemlerini utts.gov.tr üzerinden yaparak, TTB montajlarını 30 Nisan 2025 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 14:42 Güncelleme: 16.04.2025 - 14:42
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        UTTS'de montaj için son tarih 30 Nisan
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        Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılı UTTS’ye geçiş yılı olarak belirlenirken, sistem kapsamındaki taşıtlar için yapılacak akaryakıt alımlarında kullanılacak TTB’lerin montajı için son tarihin 30 Nisan 2025 olduğu açıklandı.

        Darphane tarafından yapılan açıklamada UTTS’ye geçiş sürecinde TTB montaj işlemlerinin büyük bir hızla devam ettiği ifade edildi. Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği uyarınca, 30 Nisan 2025 tarihine kadar montaj işlemleri tamamlanmamış taşıtlara ait akaryakıt harcamaları için düzenlenecek belgelerin Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 227’nci maddesi uyarınca hiç düzenlenmemiş sayılacağı ve UTTS kapsamında belgelendirilmeyen akaryakıt harcamalarının gider olarak gösterilemeyeceği belirtildi.

        Ayrıca UTTS kapsamındaki yükümlülüklerin belirtilen süre içerisinde yerine getirilmemesi durumunda ilgili mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu çerçevesinde cezai müeyyideler uygulanabileceğinin altı çizildi.

        TTB montaj işlemleri ülke çapındaki yetkili taşıt montaj firmaları tarafından büyük bir hızla gerçekleştirilirken; akaryakıt istasyonlarındaki pompa ünitelerinin UTTS’ye geçiş için hazır hale getirilmesine yönelik çalışmalarda da son aşamaya gelindi.

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