Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma Ustalar gibi lahmacun yapmak mümkün! Bu tariften sonra dışarıdan lahmacun yemek istemeyeceksiniz! İşte çıtır çıtır lahmacun tarifi!

        Ustalar gibi lahmacun yapmak mümkün! Bu tariften sonra dışarıdan lahmacun yemeye son vereceksiniz!

        Lahmacun, herkesin severek tükettiği bir lezzet olsa da dışarıdan sipariş etmek yerine kendi mutfağınızda hazırlamak hem daha sağlıklı hem de daha ekonomik bir seçenek olabilir. İncecik hamuru, nefis kıymalı harcı ve fırından çıkan mis gibi kokusuyla ev yapımı lahmacun, aileniz ve sevdikleriniz için harika bir alternatif olacak. İşte adım adım evde lahmacun yapımı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 14:55 Güncelleme: 13.02.2025 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lahmacun tarifi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Lahmacun, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olup, dışarıda yemeye alışkın olduğumuz bu harika yemeği evde yapmak aslında düşündüğünüzden çok daha kolay. Doğru malzemeler ve birkaç püf noktasıyla, fırından çıkan sıcak ve çıtır lahmacunları kendi mutfağınızda yapabilirsiniz. İşte, evde lahmacun yapımı için detaylı tarifimiz!

        GEREKLİ MALZEMELER

        Evde lahmacun yapabilmek için ihtiyacınız olan malzemeler oldukça basittir. Hem hamur hem de iç harcı için aşağıdaki malzemeleri hazırlayın:

        Hamur için:

        4 su bardağı un

        1 paket instant maya (veya 1 tatlı kaşığı kuru maya)

        1 tatlı kaşığı tuz

        1 tatlı kaşığı şeker

        REKLAM

        1 su bardağı ılık su

        2 yemek kaşığı zeytinyağı

        İç harcı için:

        300 gram dana kıyma

        1 adet büyük kuru soğan

        2 adet domates

        1 adet yeşil biber

        2 diş sarımsak

        Yarım demet maydanoz

        1 yemek kaşığı biber salçası

        1 tatlı kaşığı tuz

        1 çay kaşığı karabiber

        1 çay kaşığı pul biber

        Yarım çay bardağı sıvı yağ

        HAMURUN HAZIRLANIŞI

        Geniş bir yoğurma kabına unu alın ve ortasını havuz gibi açın. Ilık suyun içinde mayayı ve şekeri eriterek unun ortasına dökün.

        Tuz ve zeytinyağını ekleyip yavaş yavaş yoğurmaya başlayın. Hamur toparlanıp ele yapışmayan bir kıvam aldığında üzerini streç film ile kapatıp ılık bir ortamda yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın.

        İÇ HARÇ NASIL HAZIRLANIR?

        Kuru soğanı, domatesi, yeşil biberi, sarımsağı ve maydanozu ince ince doğrayın veya rondodan geçirin. Geniş bir kaba alın ve üzerine kıymayı ekleyin.

        REKLAM

        Biber salçası, sıvı yağ, tuz ve baharatları da ekleyerek iyice karıştırın. Tüm malzemeler homojen bir kıvama gelene kadar yoğurun ve harcı dinlenmeye bırakın.

        LAHMACUNLARIN ŞEKİLLENDİRİLMESİ VE PİŞİRİLMESİ

        Mayalanan hamuru 8-10 eşit bezeye ayırın ve her birini un serpilmiş tezgâhta ince yuvarlak şekilde açın. Açtığınız hamurların üzerine hazırladığınız kıymalı harçtan eşit şekilde yayın.

        Önceden ısıtılmış 250 derece fırında, altına yağlı kâğıt serilmiş tepsiye lahmacunları yerleştirin. 7-10 dakika arasında, hamur hafif çıtırlaşana kadar pişirin. Sıcak servis yapın ve yanında bol yeşillik, limon ve ayran ile lezzetin keyfini çıkarın!

        EV YAPIMI LAHMACUNUN PÜF NOKTALARI

        Hamuru çok kalın açmamaya dikkat edin, ince açılan hamur daha çıtır olur. İç harcını hazırlarken malzemeleri çok küçük doğrayın veya rondodan geçirin ki fırında yanmadan güzelce pişsin.

        Fırını önceden iyice ısıtmak, lahmacunların daha iyi pişmesini sağlar. Pişirme süresini çok uzun tutmayın; çünkü lahmacun ince olduğu için çabuk pişer.

        LAHMACUN SERVİS ÖNERİLERİ

        Lahmacunu limon sıkarak, yanında bol yeşillik ve sumaklı soğan salatası ile tüketebilirsiniz. Yanında buz gibi ayran veya ev yapımı şalgam suyu ile servis ettiğinizde lezzeti daha da artacaktır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Üç gündür aranan Kemal'in cansız bedeni bulundu!
        Firari hükümlü evi ile iş yeri arasına tünel kazmış!
        Firari hükümlü evi ile iş yeri arasına tünel kazmış!
        "Gerekirse denetimlerimizi daha fazla genişleteceğiz"
        "Gerekirse denetimlerimizi daha fazla genişleteceğiz"
        Eski eşi Nur'u öldüren caniden akla ziyan savunma!
        Eski eşi Nur'u öldüren caniden akla ziyan savunma!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        İşte Mourinho'nun Anderlecht 11'i!
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        "Türkiye küresel ticarette daha dayanıklı olabilir"
        Muğla'da 508 otel ve tesis denetlendi: 252'sine kapatma!
        Muğla'da 508 otel ve tesis denetlendi: 252'sine kapatma!
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        Münih'te bir araç kalabalığa daldı
        Alerjilerle ilgili bazı şeyleri yanlış biliyoruz
        Alerjilerle ilgili bazı şeyleri yanlış biliyoruz
        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
        Annesini katleden babasına duruşmada seslendi: Hiçbir zaman çıkmasın!
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Ünlüler ordusu, Ordu'ya geliyor
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        Ara transferde ‘tarihi’ operasyon!
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        10 saniyeden önce bulabilir misiniz?
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Olaylı maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        Eski menajeri suç duyurusunda bulundu
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        Artos Dağı'nda yükselen dolunay hayran bıraktı
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        '1 milyon dolar' iddiasına yanıt
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Ağabey katilinden cinsel saldırı iddiası!
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna bildirisi
        Habertürk Anasayfa