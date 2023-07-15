Usta oyuncu Tanju Tuncel hayatını kaybetti
Türk sinemasının emektar isimlerinden Tanju Tuncel 83 yaşında vefat etti
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'Geniş Aile' ve 'Eyvah Eyvah' gibi yapımlarda kamera karşısına geçen tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Tanju Tuncel, 83 yaşında aramızdan ayrıldı.
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Huzurevinde kaldığı bilinen usta oyuncunun vefat haberi sanat dünyasını yasa boğdu.
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TANJU TUNCEL KİMDİR?
1940 yılında Adana’da dünyaya gelen Tanju Tuncel, Akhisar Ortaokulu, Erenköy Kız Lisesi’nin ardından İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Tiyatroya Gençlik Tiyatrosu'nda başladı, İstanbul Şehir Tiyatrosu'ndan emekli oldu.
Meslektaşı Necdet Yakın’la bir süre evli kaldı. 'Şaşıfelek Çıkmazı', 'Geniş Aile', 'Ruhsar', 'Sıdıka' gibi dizilerde; 'Duruşma', 'Eyyvah Eyvah' ve 'Beyaz Melek' gibi filmlerde rol aldı.