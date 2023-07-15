Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Usta oyuncu Tanju Tuncel hayatını kaybetti

        Türk sinemasının emektar isimlerinden Tanju Tuncel 83 yaşında vefat etti

        Habertürk
        Giriş: 15.07.2023 - 13:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          'Geniş Aile' ve 'Eyvah Eyvah' gibi yapımlarda kamera karşısına geçen tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Tanju Tuncel, 83 yaşında aramızdan ayrıldı.

        • 2

          Huzurevinde kaldığı bilinen usta oyuncunun vefat haberi sanat dünyasını yasa boğdu.

        • 3

          TANJU TUNCEL KİMDİR?

          1940 yılında Adana’da dünyaya gelen Tanju Tuncel, Akhisar Ortaokulu, Erenköy Kız Lisesi’nin ardından İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Tiyatroya Gençlik Tiyatrosu'nda başladı, İstanbul Şehir Tiyatrosu'ndan emekli oldu.

          Meslektaşı Necdet Yakın’la bir süre evli kaldı. 'Şaşıfelek Çıkmazı', 'Geniş Aile', 'Ruhsar', 'Sıdıka' gibi dizilerde; 'Duruşma', 'Eyyvah Eyvah' ve 'Beyaz Melek' gibi filmlerde rol aldı.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti
        FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti
        O izler korunuyor...
        O izler korunuyor...
        15 Temmuz şehitleri anılıyor
        15 Temmuz şehitleri anılıyor
        Değnekçi cinayetinde '500 bin lira haraç' iddiası
        Değnekçi cinayetinde '500 bin lira haraç' iddiası
        Beşiktaş'a dev çalım! Halil Galatasaray'da
        Beşiktaş'a dev çalım! Halil Galatasaray'da
        Annesi gözünün önünde öldürüldü: Yalvardım!
        Annesi gözünün önünde öldürüldü: Yalvardım!
        Gizli geçidin sırrı çözüldü!
        Gizli geçidin sırrı çözüldü!
        Düden kuruyor!
        Düden kuruyor!
        'Özkan Uğur' tepkisine sert yanıt
        'Özkan Uğur' tepkisine sert yanıt
        Kavurucu sıcaklara dikkat! "Gerekirse planlarınızı iptal edin"
        Kavurucu sıcaklara dikkat! "Gerekirse planlarınızı iptal edin"
        İkisi kız 3 garsona sokak ortasında saldırı!
        İkisi kız 3 garsona sokak ortasında saldırı!
        "Hayat devam ediyor"
        "Hayat devam ediyor"
        Bomba iddia! İşte F.Bahçe'nin yeni kalecisi
        Bomba iddia! İşte F.Bahçe'nin yeni kalecisi
        Emekliye ilave ödemede adalet
        Emekliye ilave ödemede adalet
        Kim bilir kaç vokal yaptı
        Kim bilir kaç vokal yaptı
        İkinci el araç satışında yeni dönem
        İkinci el araç satışında yeni dönem
        Parades'in yerine Fred
        Parades'in yerine Fred
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Fenerbahçe, Rodrigo Becao ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Rodrigo Becao ile anlaştı!