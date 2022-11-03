Usta oyuncu Rıza Akın'a veda

"CANIM KARDEŞİMİ KAYBETTİK"

Kötü haberi ise yeniden Menderes Samancılar, "Canım kardeşimi kaybettik" sözleriyle Rıza Akın'ın sevenlerine duyurdu.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"



'Oyuncular Sendikası'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise, "Değerli üyemiz Rıza Akın, hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.