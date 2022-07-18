"O SAHNEDE DUBLÖR KULLANMADI"
1985 yılında Arkın ile rol aldığı 'Katiller De Ağlar' adlı filmdeki aksiyon sahnelerinden bahseden Alço, "Cüneyt ağabey biz 'Katiller De Ağlar' filmini çekerken Kilyos'ta çalışıyorduk. Hiç unutmuyorum Kilyos'ta kaçarken ben helikoptere atlıyorum, helikopterin bacağından tırmanıyorum kendisi koşarak geliyor helikopterin bacağına tutunuyor havadayken ve kendisini helikopterin üzerine çıkarıyordu. Düşünebiliyor musunuz? Hiç dublör kullanmadan, o vücutta bir insan, öyle bir insandı. Ve helikopterin üzerinde kendisi ile kavga ediyoruz. Helikopter bir bina boyunda kalktı. Aşağıda güvenlik olarak o zamanın tekniği ile sadece karton kutular, üzerinde yatak branda var. Kavga edeceğiz, o bana yumruk atacak ben o yumruğu alacağım ve aşağıya düşeceğim. 'Kalk kalk kalk' dedi bana Cüneyt ağabey, ondan sonra bir kavgaya başladık. Bana bir yumruk vurdu ben attım kendimi aşağıya. Attım ama öyle kurnaz ki her şeyin gerçeğini yapmak istiyor, çok seviyor. Kavgaların provalarında 'Sağ vuracağım' deyip sol vuran bir insan. Attım aşağıya kendimi hemen kendisi de atladı üzerime, yani üzerime düşse kemiklerim kırılır. Hemen yuvarlanarak kaçtım, 'Ne kurnazsın, nasıl kaçıyorsun' dedi. Böyle anlar yaşadık, onunla çalışmak çok tatlıydı. Finalde de gelir gülerdik, kahkaha falan, böyle güzel bir insandı." diyerek Arkın'ın çevikliğinden söz etti.
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