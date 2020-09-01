2020-2021 Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici başvuruları Türkiye'nin birçok ilinde başladı. Başvurular resmi internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Usta Öğretici başvuruları için genel evrak listesini hazırladık. Bazı kurumlarda farklı evraklar istenilebilmektedir. Halk Eğitim Merkezlerinde kurs açılmak istenilen bir alandaki okuldan mezun olmayanların Ustalık / Usta Öğreticilik Belgesi sahibi olması gerekiyor.

USTA ÖĞRETİCİLİK İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR



1. Nüfus cüzdanı fotokopisi

2. Öğrenim belgesi / diploma

3. Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge(Erkek Adaylar İçin)

4. Yeterlilik Belgesi(Varsa-Ustalık ya da Mesleki Yeterlilik Belgesi)

5. Resmi Usta Öğreticilik Belgesi(Varsa)

6. Ulusal ya da Uluslararası yarışmalarda aldığı belgeler(Varsa-ilk 3 derece)

7. Başarı ya da Üstün Başarı Belgesi(En fazla 1 adet)

8. Alanında Hizmet İş Deneyimi(Varsa e-devletten barkotlu Sigorta Dökümü) Oryantasyon Belgesi

USTA ÖĞRETİCİLİK BAŞVURUSU AÇILAN YERLER

Aydın Nazilli Halk Eğitim

İstanbul Beyoğlu Halk Eğitim Usta Öğreticilik Başvurusu

İstanbul Güngören Halk Eğitim Merkezi

İstanbul Esenyurt Halk Eğitim Merkezi

Gaziantep Nurdağı Halk Eğitim Merkezi

İzmir Buca Halk Eğitim Merkezi

Van İpekyolu Halk Eğitim Merkezi

Adıyaman Besni Halk Eğitim Merkezi

Düzce Gölyaka Halk Eğitim Merkezi Usta Öğretici

USTA ÖĞRETİCİ MAAŞLARI

Kadrolu usta öğreticiler 3 bin 500 TL civarında maaş almaktadır. Sözleşmeli olarak çalışan ve haftada 40 ders saatinin üzerinde ders veren personeller de 3 bin TL civarında ücret almaktadır. Özel şirketlerde çalışan personeller kariyerlerinin başında asgari ücret ile işe başlarlar.

MEB'in yeni düzenlemesi



Milli Eğitim Bakanlığı, Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri İle İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge'de değişiklik yaparak usta öğreticilik eğitimlerinin uzaktan eğitim yolu sunulmasının önünü açtı.

Böylece iş kaybı olmadan ve koronavirüs önlemleri kapsamında usta öğretici adaylarının, uzaktan eğitim yoluyla eğitimlerini tamamlayabilmesine olanak sağlandı.

MEB ayrıca, usta öğretici sınavlarının elektronik sınav (e-Sınav) olarak yapılabilmesi için de değişikliğe gitti. e-Sınav imkanı ile usta öğretici sınavları sürekli yapılabilecek ve beklemelerin de önüne geçilmiş olacak.

Yapılan değişiklik ile çalışanların iş gücü kaybı yaşamadan uzaktan eğitim yoluyla da "iş pedagojisi" kursunu almaları ve kurs sonunda yapılacak sınavın, e-Sınav şeklinde yapılması sağlanacak. Bu sayede, "usta öğreticilik" belgesi alan usta sayısının artması ve buna bağlı olarak da çırak öğrenci kayıtlarının artması hedefleniyor.