Üst solunum yolu enfeksiyonlarında artış!

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süheyla Kömür, üst solunum yolu enfeksiyonu vakalarının en yoğun yaşandığı dönem olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Doç. Dr. Kömür, pandemi sonrası maske kullanımının neredeyse bittiğini ifade ederek, “İnsanların maske, mesafe, hijyen kurallarına ara vermesi nedeniyle üst solunum yolu enfeksiyonlarında bir artış var. Bunlardan korunmak mümkün. Bunun temel yolları pandemi döneminde uyguladığımız yöntemlerle aynı. Maske çok önemli özellikle hasta olan kişilerin maskeyi takması hastalığı etrafa bulaştırmamada çok etkili. Solunum yolu virüsleri kişilerin salyalarıyla, tükürükleriyle, hapşırık, aksırıkla etrafa bulaşıyor. Biz bunları elimizle aldığımızda elimize, yüzümüze, ağzımıza, gözümüze götürdüğümüzde enfeksiyon kapabiliyoruz. Elimizi sık sık yıkarsak bu tür enfeksiyonlardan uzaklaşmamız mümkün. Toplu yaşam alanlarını kullandıktan sonra el hijyenine dikkat etmek gerekiyor” dedi.
"65 YAŞIN ÜZERİNDEKİ VATANDAŞLARIMIZA GRİP AŞILARI TANIMLANDI"
Grip aşısının Sağlık Bakanlığı tarafından organize edilmeye başlandığını söyleyen Doç. Dr. Kömür, “Şu anda 65 yaşın üzerindeki vatandaşlarımıza grip aşıları tanımlanmış durumda. Aşı yaptırmak için aile hekimlerine başvurabilirler. Yine gebelere de yapılmaya başlandı. Grip olmak istemeyen herkese yaptırmayı öneriyoruz. Özellikle riskli grup dediğimiz gribin komplikasyonları gribin yol açabileceği ağır hastalıklar açısından risk altındaki kişiler kesinlikle yaptırmalı. Bunlar ileri yaşlardaki şeker hastaları, kanser hastaları, kortizon gibi bağışıklık sistemini düşürecek ilaçlar kullananlar, sağlık personeli, bakım evlerinde yaşayanlar ve onlara hizmet verenler, kalp hastaları, KOAH, astım gibi hastalara başta olmak üzere herkese grip aşısını öneriyoruz” şeklinde konuştu.
Kömür, son 2 yıldır neredeyse grip vakası görmediklerini belirterek, “Bunu pandeminin getirdiği korku ve buna bağlı kurallara uyuma bağlıyoruz. Fakat gördüğünüz gibi şu an maske takılmıyor. Pandemi sonrası herkes rahatlama evresine girdi. Lütfen bu kurallara uymaya devam edelim” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!