İsrail'in sivilleri hedef alan saldırısına birçok ülke ve kuruluştan tepki

İsrail'in sivilleri hedef alan saldırısına birçok ülke ve kuruluştan tepki

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarının öldürülmesine ilişkin, "Gazze'de insani yardım çalışanlarının öldürülmesinden öfke duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ateşkes tesis edilene kadar daha kaç hayat kaybedilecek? Gazze'de insani yardım çalışanlarının öldürülmesinden öfke duyuyoruz" ifadelerini kullanan Ghebreyesus, güvenliği sağlamanın, hayat kurtaran yardımların ulaştırılması için temel gereklilik olduğunu vurguladı.

Ghebreyesus, WCK'ye ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletirken, Gazze'deki insani yardım çalışanlarının korunması çağrısını yineledi.

UNICEF: Büyük bir kayıp Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarının öldürülmesini "çok büyük bir kayıp" olarak değerlendirdi. "Bu çok büyük bir kayıp." ifadesini kullanan Elder, geçen hafta Gazze'deki WCK ekibini ziyaret ettiklerini bildirdi. WCK çalışanlarının sürekli devam eden ve hayat kurtaran çalışmalarının, bu "acımasız" savaşta pek çok kişi için hayati öneme sahip olduğunu belirten Elder, bu kişilerin ölümlerinin "anlamsız bir trajedi" olduğunu vurguladı. Elder, bu olayın, Gazze'deki sivillerin ve yardım çalışanlarının her gün karşı karşıya kaldığı günlük tehditlerin bir başka "acımasız hatırlatıcısı" olduğunu da kaydetti.

Birleşik Krallık'tan soruşturma çağrısı Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron, İsrail'e, Gazze'de ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarının öldürülmesine ilişkin derhal soruşturma başlatması çağrısında bulunduklarını belirtti. Cameron, X hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıda İngiliz vatandaşlarının öldürüldüğünün bildirildiğini, bunu doğrulamak için acilen çalıştıklarını ve ailelerine tam destek sağlayacaklarını ifade etti. Bakan Cameron, "Gazze'de Dünya Merkezi Mutfağı yardım çalışanlarının ölümüne neden olan hava saldırısı haberi son derece üzücüdür." değerlendirmesinde bulundu. Bu insanların, hayat kurtaran yardımları, umutsuzca ihtiyacı bulunanlara ulaştırmak için çalışan kişiler olduğunu vurgulayan Cameron, insani yardım çalışanlarının korunması ve işlerini yapabilmesinin esas olduğunu kaydetti. Bakan Cameron, "İsrail'e derhal soruşturma başlatması ve yaşananlara ilişkin tam ve şeffaf açıklama yapması çağrısında bulunduk." ifadesini kullandı.

Çin'den kınama Çin, İsrail'in saldırısında Gazze'de insani yardım çalışmaları yapan ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) çalışanlarının öldürülmesini kınadı. Vang, "Gazze’de uluslararası yardım görevlilerine yönelik saldırı nedeniyle şok içindeyiz ve bunu kınıyoruz." dedi. Vang, İsrail ordusunun 14 gün süren kuşatması ve işgalinde tamamı yıkılan Şifa Hastanesi'ndeki duruma ilişkin ise "Çin, sivillere zarar veren ve uluslararası hukuku ihlal eden tüm eylemlere karşıdır." ifadesini kullandı. Sivillerin saldırılarda hedef alınmaması, uluslararası yardım görevlilerinin güvenliğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Vang, "Tüm tarafları ve özellikle de İsrail'i, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2728 sayılı kararına uymaya, BM Şartı'nın öngördüğü yükümlülükleri yerine getirerek ateşkesi derhal uygulamaya çağırıyoruz." şeklinde konuştu. Vang, İsrail'in, Cenevre Sözleşmesi'nde savaş durumunda özel koruma altına alınan sivillerin ve hastane gibi sivil tesislerin güvenliğini sağlaması ve Gazze'de daha kötü bir insani krizin ortaya çıkmasını önlemesi gerektiğine dikkati çekti. Mısır: Uluslararası toplum için utanç kaynağı Mısır, İsrail'in saldırısında Gazze'de insani yardım çalışmaları yapan ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) çalışanlarının öldürülmesini kınadı. Açıklamada, "Mısır, İsrail'in devam eden ihlallerini ve Gazze Şeridi'ndeki kötü insani koşullarla mücadelede hayati ve önemli bir rol oynayan insani yardım alanında çalışan kuruluşları hedef almasını kesin bir şekilde reddediyor ve kınıyor." ifadelerine yer verildi. "İsrail'in Gazze Şeridi'ne güvenli ve sürdürülebilir şekilde insani yardım girişinin sağlanması çağrısında bulunan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını uygulaması" talebinin yinelendiği açıklamada, şunlar kaydedildi: "İsrail'in tüm uluslararası yasa ve normları kasıtlı olarak ihlal etmeye devam etmesi, Gazze Şeridi'ndeki kötü olan insani koşulların daha da kötüleşmesine yol açacaktır. Bu da ihlallere karşı kararlı ve etkili bir duruş sergileyemeyen uluslararası toplum için utanç kaynağı olacaktır." Açıklamada, "Filistinlilerin insan haklarına yönelik bu sistematik ve kasıtlı ihlallerin sorumlularının hesap vermesi için acil ve ciddi bir soruşturma başlatılması" çağrısında bulunuldu. İsrail: Soruşturacağız İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, olayı "soruşturacaklarını" belirtti. İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre Hagari, saldırının, Gazze'de ihtiyaç sahiplerine gıda götüren World Central Kitchen (WCK) çalışanlarının "trajik ölümüyle" sonuçlandığını kaydetti. Olaydan "derin üzüntü" duyduklarını ifade eden ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Hagari, saldırıyı detaylıca incelemek ve benzeri olayların yaşanmasını azaltmak için "soruşturma" başlatacaklarını bildirdi. Hagari, ayrıca soruşturma sonuçlarını "şeffaf biçimde" paylaşacaklarını iddia etti. Katz saldırıda öldürülenlerin ailelerine başsağlığı diledi Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail saldırısında öldürülen WCK çalışanlarının ailelerine başsağlığı diledi. Paylaşımında ABD, İngiltere, Avustralya ve Polonyalı mevkidaşlarına atıf yaparak, saldırıda öldürülenlerin ülkelerine de başsağlığı dileğinde bulunan Katz, "Gelecekte yardım çalışanlarının emniyetini ve güvenliğini garanti etmek için gerekli sonuçların çıkarılmasını sağlamak amacıyla olay yetkili makamlarca soruşturulacak." ifadelerini kullandı.