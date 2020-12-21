Her hafta 1 milyondan fazla taranıyor

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi tarafından "Siber Güvenlik Haftası" kapsamında düzenlenen Siber Güvenlik Zirvesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.
Etkinlikte yaptığı konuşmada, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'ndeki (USOM) 7/24 yapılan siber güvenlik çalışmaları hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, "Siber güvenlik ekosisteminin Türkiye'de gelişimi için önümüzdeki dönemde gündemimizde olacak en önemli iki unsur, yerli ve milli siber güvenlik çözümleri ile yetişmiş siber güvenlik insan kaynağıdır" dedi.
USOM bünyesinde yürütülen çalışmalarla AVCI, AZAD, KASIRGA, ATMACA, SINKHOLE ve KULE gibi yerli ve milli çözümleri hayata geçirdiklerine dikkat çeken Sayan, "KASIRGA ve ATMACA sistemlerimizle son 6 ayda 53 binden fazla zafiyet tespit eden bir yapı oluşturduk. Bu sistemlerimiz yeni geliştirilen modülleriyle haftada 1 milyondan fazla '.tr' uzantılı web sayfasını tarayıp, zafiyet tespiti yapabiliyor. SINKHOLE altyapısıyla 80 binin üzerinde zararlı bağlantıyı engelleyip, yılda 158 milyar zararlı isteği durduran ve tehdit istihbaratı üreten bir kapasite teşkil etmiş durumdayız" diye konuştu.
‘DÜNYADA 20. SIRAYA YÜKSELDİK’
Türkiye'nin siber güvenliği için çalışan ekipler olarak tüm imkânları milli altyapılarda kullandıklarını vurgulayan Sayan, yürüttükleri çalışmalarla ülkenin Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından açıklanan GCI siber güvenlik endeksinde dünyada 43'üncü sıradan 20'nci sıraya, Avrupa'da da 11'inci sıraya yükseldiğini bildirdi.
Sayan, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde siber tehdit vektörlerinde artış meydana geldiğine işaret ederek, "USOM ekiplerimiz bu süreçte 200'den fazla sahte konferans uygulaması, 17 binden fazla zafiyet ve 1000'e yakın komuta kontrol merkezi tespit etti ve bunlar engellendi" bilgisini paylaştı.
‘ YOUTUBE ÖRNEK OLMALI’
Geçen hafta sosyal ağ sağlayıcılarından Youtube'un yasal merciler nezdinde muhatap olmak üzere Türkiye'de temsilci atayacağına dair duyuruda bulunduğunu anımsatan Sayan, Bu yaklaşımın diğerler sosyal medya şirketlerine de örnek olmasını diliyor ve tıpkı ABD ve Avrupa'da olduğu gibi bulundukları ülkelerin yasalarına uyum göstermelerini bekliyoruz" dedi.
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