Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Üsküdar-Samandıra Metrosu'nda teknik arıza

        Üsküdar-Samandıra Metrosu'nda teknik arıza

        İstanbul'da Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle seferler aksadı. Metro İstanbul, Üsküdar-Altunizade istasyonları arasına metro seferlerine ek olarak ücretsiz İETT otobüslerinin konulduğunu duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 08:58 Güncelleme: 22.04.2024 - 09:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da metro arızası
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Haftanın ilk iş gününde Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda teknik arıza meydana geldi.

        Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Altunizade istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır." denildi.

        Günün ilk seferiyle başlayan arıza nedeniyle, Altunizade Metro istasyonuna gelen yolcular yoğunluk oluşturdu.

        Samandıra ve Üsküdar yönünden gelen yolcular Altunizade istasyonunda trenlerden indirilerek güvenlik görevlileri tarafından karşı yönden gelen trenlere yönlendirildi.

        ÜCRETSİZ OTOBÜS SEFERLERİ KONULDU

        Metro İstanbul, Üsküdar-Altunizade istasyonları arasına metro seferlerine ek olarak ücretsiz İETT otobüslerinin konulduğunu duyurdu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #metro
        #ulaşım
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş ölü bulundu!
        Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş ölü bulundu!
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Columbia Üniversitesinde Gazze protestoları
        Columbia Üniversitesinde Gazze protestoları
        'Yeni yatırım gelmesi için ÖTV düşürülmeli'
        'Yeni yatırım gelmesi için ÖTV düşürülmeli'
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        El Clasico'da zafer Real Madrid'in!
        El Clasico'da zafer Real Madrid'in!
        Firari hükümlü eşini ve iki çocuğunu rehin aldı
        Firari hükümlü eşini ve iki çocuğunu rehin aldı
        Rekorunu egale etti!
        Rekorunu egale etti!
        'Kadın kılığında dolaşıyor' iddiasına yanıt
        'Kadın kılığında dolaşıyor' iddiasına yanıt
        Eşini sırtında taşıdı
        Eşini sırtında taşıdı
        İntikam için defalarca yemek sipariş etti
        İntikam için defalarca yemek sipariş etti
        Bizim de Dormen'imiz var
        Bizim de Dormen'imiz var
        Öldü mü öldürüldü mü?
        Öldü mü öldürüldü mü?
        Giresun'da 50 metreden dökülen şelale doğa tutkunlarının yeni rotası
        Giresun'da 50 metreden dökülen şelale doğa tutkunlarının yeni rotası
        "Annem hesabını soracak"
        "Annem hesabını soracak"
        8 gezegenin hepsi hiç hizalandı mı?
        8 gezegenin hepsi hiç hizalandı mı?
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Bölge bölge yazlık kiraları
        "Şampiyonluk güneşi stada vurmaya başladı"
        "Şampiyonluk güneşi stada vurmaya başladı"
        Cimbom tutulmuyor!
        Cimbom tutulmuyor!
        Filede şampiyon Fenerbahçe Opet
        Filede şampiyon Fenerbahçe Opet
        Habertürk Anasayfa