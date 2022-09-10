Görüşmediği akrabaları asma kilitle saldırdı

Üsküdar'da bir esnaf işyerinde akrabaları tarafından yumruklu ve asma kilitli saldırıya uğradı. Başına ve yüzüne peş peşe darbe alan Eray Durak kanlar içinde yere yığılırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay geçen Çarşamba günü saat 10.20 sıralarında Ünalan Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre nargile malzemesi ve tütünü satışı yapan işyeri sahibi Eray Durak (29), 2,5 yıldır konuşmadığı akrabası E.D ile arasında gerginlik yaşandı. İşyeri önünde yaşanan tartışma çevredeki esnafın araya girmesiyle büyümeden sona erdi.
Yaklaşık 10 dakika sonra E.D., erkek ve kız kardeşi ile birlikte işyerine girdi. Tekrar başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. E.D. ve erkek kardeşi, Eray Durak'a peş peşe yumruk ve demir asma kilit ile vurmaya başladı. Başından ve yüzünden yaralanan Durak kanlar içinde yere yığılırken saldırganlar dükkandan çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Durak'ın başına 15 dikiş atılırken kendine saldıran akrabalarından şikayetçi oldu.
“AKRABALARIM TARAFINDAN SALDIRIYA UĞRADIM"
Saldırıya uğrayan Eray Durak, "Yaklaşık 2 buçuk senedir ufak bir sebepten dolayı konuşmuyorduk. Bu saldırı akşamdan veya günler öncesinden planlanmış. Kapının önünde dururken, 'Ne bakıyorsun', 'ne ediyorsun' diye sataşmaya başladı. Komşu esnaf bizi ayırdı. 10 dakika sonra kardeşiyle ile birlikte dükkanıma geldi. Ceplerinde asma kilit demirler vardı. Kasanın orada otururken 'seni öldüreceğiz', 'sen kime artistlik yapıyorsun' demeye başladı. Can havliyle ayağa kalkarak boğazına yapıştım. Onlar da demir asma kilit ve yumruklarla kafama vurmaya başladı. 3 kişi geldiler dükkanıma, 2 erkek kardeş ve arkadan kız kardeşleri geldi. Saldırıdan sonra kaçtılar. Polis ve sağlık ekiplerini aradım. Olay şu an yargı sürecinde. Yaklaşık 10-15 dikiş var kafamda. Benim psikolojimde yerinde değil. 10 günlük iş göremezlik raporu da aldım" diye konuştu.
SALDIRI KAMERADA
Yumruklu ve asma kilit ile yapılan saldırı işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde işyeri sahibi, kasada oturduğu sırada içeri giren 2 kişi ile tartışma yaşanıyor. İçeri giren akrabaları Eray Durak'a yumruk ve elindeki demir asma kilit ile başına ve yüzüne vurmaya başlıyor. Daha sonar kız kardeşleri de dükkana geliyor. Aldığı darbelerle işyeri sahibi yere yığılırken, saldırganlar işyerinden uzaklaşıyor.
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